Bremen. Schwere Unfälle, darunter mit einer 10-Jährigen und ein Brand auf einem Campingplatz beschäftigen Niedersachsens Polizei am Wochenende. Der Überblick.

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz (Symbolbild). In Niedersachsen kam es am Wochenende zu mehreren schweren Unfällen, unter anderem erfasste in Bremen eine Straßenbahn ein Kind.

Blaulichtüberblick 10-jähriges Mädchen von Straßenbahn in Bremen erfasst

Eine Straßenbahn hat in Bremen-Vahr ein 10-jähriges Mädchen erfasst und schwer verletzt. Am Freitagmittag rannte das Kind auf die Fahrbahn, als die Straßenbahn kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 53 Jahre Fahrer habe gebremst, aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die 10-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 53-Jährige erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahranfänger auf seinem Motorrad schwer verletzt

Ein 25-jähriger Fahranfänger ist bei einem Unfall mit seinem Motorrad bei Wiefelstede (Landkreis Ammerland) schwer verletzt worden. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Mann am Samstagnachmittag ins Schleudern, teilte die Polizei mit.

Das Motorrad krachte gegen einen Baum. Ein zufällig anwesender Notfallsanitäter kümmerte sich um den Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf.

Auto fährt bei Bühren gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Ein alkoholisierter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Bühren (Landkreis Göttingen) gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Dabei wurde der Fahrer am Samstagabend in seinen Auto eingeklemmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Vier brennende Wohnwagen auf Campingplatz – Auseinandersetzung mit Gaffern

Auf einem Campingplatz in Melle (Landkreis Osnabrück) haben vier Wohnwagen gebrannt. Zunächst brannte in der Nacht zum Sonntag nur ein Wohnwagen, dann ging das Feuer auf drei weitere Wohnwägen über, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mensch sei leicht verletzt worden.

Die Höhe des Schadens liege nach derzeitigen Schätzungen bei etwa 60 000 Euro. Zudem habe es eine Auseinandersetzung mit Gaffern gegeben, die einem Platzverweis nicht nachkommen wollten, wie es weiter hieß.

Mehr Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen und unserer Region

Einjährige auf Bobbycar stößt mit Auto zusammen und stirbt

Kind stirbt bei Wohnungsbrand in Hameln – vier schwer verletzt

98-Jähriger Wolfenbütteler als Geisterfahrer unterwegs

Betrug- Falscher Polizist fordert 19.000 Euro von Peinerin

Neonazi-Demo in Braunschweig und Gegenprotest bleiben friedlich

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de