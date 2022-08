Pedelec-Fahrer übersieht Radfahrerin – 59-Jährige schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist nach einem Zusammenprall mit einem Pedelecfahrer in Laatzen bei Hannover schwer verletzt worden. Die 59-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 17 Jahre alte Pedelecfahrer sei zuvor mit seinem Zweirad auf der falschen Straßenseite gefahren. Beim Linksabbiegen in eine andere Straße kam ihm am Freitagmittag dann die Fahrradfahrerin, die auf der richtigen Seite fuhr, entgegen, und es kam zum Zusammenstoß. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls ermittelt.

Tankstellen-Raub: Drohung mit abgebrochener Flasche

Im Bremer Stadtteil Walle ist eine Tankstelle nach Polizeiangaben zum zweiten Mal binnen weniger Tage zum Ziel eines Raubüberfalls geworden. Wie die Beamten mitteilten, floh der noch nicht identifizierte Täter am Sonntagmorgen mit einer nicht näher genannten Menge an Bargeld und Zigaretten. Zuvor soll er die Kassiererin mit dem spitzen Ende einer abgebrochenen Flasche bedroht haben – die Angestellte blieb unverletzt, eine ebenfalls anwesende Kundin konnte den Geschäftsraum verlassen. „Bereits am vergangenen Dienstag war die Tankstelle ausgeraubt worden“, berichtete die Bremer Polizei.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feuer in Putenstall – Feuerwehr vor Ort

Auf einem Bauernhof in Essen im Landkreis Cloppenburg ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen sei ein großer Putenstall, sagte ein Polizeisprecher. Es befinde sich ein Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort. Noch sei unklar, wie viele Tiere sich in dem Stall befinden oder ob Menschen in Gefahr seien. Die Ursache des Feuers war ebenfalls noch unklar.

Mehr aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de