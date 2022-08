Auto stößt mit Zug zusammen - 86-jährige Fahrerin verletzt

Uelzen. Eine Seniorin übersieht einen Zug, in Nordhorn brennt es, ein Mann springt von einer Brücke in die Weser – der Polizeiüberblick für Niedersachsen.

Mit diversen Einsätzen hatten es die Polizeikräfte in Niedersachsen und Bremen am Wochenende zu tun (Symbolbild).

Eine Autofahrerin, die betrunken ist und den Nachschub auf dem Beifahrersitz gebunkert hat, ein Brückensprung in die Weser, ein schwerer Brand und eine Seniorin, die einen Zug übersieht – all das hat die Polizei in Niedersachsen und Bremen am Wochenende beschäftigt. Der Überblick:

Glück im Unglück hat eine 86-jährige Autofahrerin im Landkreis Uelzen gehabt: Sie stieß laut Polizei am Samstagnachmittag nahe Lüder in ihrem Wagen mit einem vorbeifahrenden Zug zusammen, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Zu dem Unfall kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang auf der Kreisstraße 55 zwischen Lüder und Langenbrügge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe die Seniorin den Personenzug übersehen, teilte die Polizei mit.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seniorin übersieht Zug bei Uelzen – Kollision

Nach einer Notbremsung sei der Zug gut 100 Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen gekommen. Alle 47 Passagiere samt Lokführer kamen mit dem Schrecken davon. Der Zug konnte nach der Kollision die Fahrt zum nächsten Bahnhof fortsetzen, für die Reisenden kam ein Ersatzbus zum Einsatz.

Die Autofahrerin wurde den Angaben zufolge vorsorglich in eine Uelzener Klinik gebracht. Außer dem Rettungsdienst und Deutschen Roten Kreuz waren ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Unfallort. Der Sachschaden soll mehr als 15 000 Euro betragen.

Mann bei Brand lebensgefährlich verletzt

Ein 58-Jähriger ist beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Ein Nachbar hatte das Feuer in Nordhorn in der Nacht zum Sonntag gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war vermutlich in der Küche ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete den Bewohner und seinen Hund aus dem Haus.

Der 58-Jährige kam ins Krankenhaus, der Hund wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Auch zwei Polizisten erlitten durch Rauchgas leichte Verletzungen. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 100.000 Euro. Mehrere Schaulustige beobachteten den Einsatz, die Polizei erteilte Platzverweise.

Mann springt von Brücke in Weser - seither vermisst

In Bremen ist am Samstag ein Mann in die Weser gesprungen und wird seitdem vermisst. Der 32-Jährige sprang am Samstagabend von einer mitten in der Stadt gelegenen und vielbefahrenen Brücke in den Fluss, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten vermuten, dass der Mann wegen einer Wette von der Brücke sprang.

Den Angaben nach tauchte der Vermisste nach dem Sprung ins Wasser nicht mehr auf. Er soll zusammen mit einem 44 Jahre alten Freund auf der Brücke gestanden haben. Laut Zeugen sollen sie darum gewettet haben, wer sich den Sprung zutraut, teilte die Polizei mit. Feuerwehr, DLRG und Polizei suchten bisher erfolglos nach dem 31-Jährigen. Die Suche sollte am Sonntag weitergehen.

Autofahrerin mit drei Promille unterwegs - Schnaps auf Beifahrersitz

Mit fast drei Promille ist in Dorum (Landkreis Cuxhaven) eine 43-jährige Autofahrerin in eine Polizeikontrolle geraten. Sie sei zuvor durch ihre unsichere Fahrweise - in Schlangenlinien - aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung der Ordnungshüter vom Samstag. Und wörtlich: „Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, der nicht nur von der Schnapsflasche auf dem Beifahrersitz stammte.“

An die Kontrolle am Freitagabend schloss sich ein Alkoholtest an. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge Führerschein und Autoschlüssel der Frau einbehalten. Sie müsse sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Dorum ist ein Ortsteil der Einheitsgemeinde Wurster Nordseeküste

Mehr Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen und unserer Region

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de