18-Jähriger in Hannover niedergestochen - Lebensgefahr

Bei einer Auseinandersetzung von zwei Gruppen in Hannover ist ein 18-Jähriger mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll in der Nacht auf Samstag zwischen der Gruppe des niedergestochenen Mannes und einer Gruppe von fünf Männern ein Streit ausgebrochen sein.

Eine Person aus der Fünfergruppe zog während der anschließenden Prügelei ein Messer und stach dem 18 Jahre alten Mann in den Oberkörper, wie die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen berichtete. Die fünf Männer flüchteten anschließend.

Später konnten Männer, auf die die Zeugenbeschreibung passte, festgenommen werden. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, nach Angaben der Polizei schwebte er zeitweise in Lebensgefahr. Bereits am Freitag war es in der Region Hannover zu einer Messerstecherei mit einem Toten gekommen.

Schwerverletzter Motorradfahrer in Haren

Ein Motorradfahrer ist in Haren (Landkreis Emsland) bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Der 30-Jährige kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Unfall am Freitag war der Mann in einer Rechtskurve links von der Straße abgekommen. Er stieß mit einem Leitpfosten zusammen und kam danach auf einem Feld zum Stehen.

Feuer in einem Reihenendhaus in Bremen

Eine schwarze Rauchwolke ist wegen eines Feuers am Freitagabend aus einem Reihenendhaus in Bremen-Osterholz aufgestiegen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Dachgeschoss des Hauses, in welchem sich zu dem Zeitpunkt aber keine Menschen aufhielten. Etwa 50 Einsatzkräfte brachten das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Das Wohnhaus sei stark beschädigt und zunächst nicht bewohnbar. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. dpa

