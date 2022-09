Drei Senioren sterben bei Feuer in Altenheim bei Oldenburg

Einsatzsanitäter des Malteser Hilfsdienstes bringen die Bewohner eines Altenheims zu einem Bus, mit dem sie zu einer Notunterkunft gebracht werden sollen. Bei einem Feuer in einem Altenheim in Wardenburg bei Oldenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Nach einem Feuer in einem Altenheim bei Oldenburg liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse zu der Ursache des Brandes vor. Die Nachforschungen dauerten an, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen mit. Ermittler sollen das Altenheim am Montag abermalig untersuchen. Ob ein Gutachter hinzugezogen werden müsse, sei noch unklar.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst stehen vor dem Altenheim im Ortsteil Südmoslesfehn, in dem es gebrannt hatte. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Bei dem Feuer in dem Altenheim in Wardenburg bei Oldenburg kamen drei Menschen ums Leben. Sie starben vermutlich durch Rauchgase, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend. Zehn weitere Senioren wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die restlichen Bewohner konnten aus ihren Zimmern gerettet werden. „Die Zivilcourage von Anwohnern und Nachbarn war sehr groß, sie haben den Pflegern bei der Evakuierung geholfen, das hat gut geklappt“, sagte Feuerwehrsprecher Max Eilers.

Das Feuer war aufgefallen, weil die Brandmelder in dem Alten- und Pflegeheim mit 37 Bewohnern Alarm schlugen und so direkt die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Verletzten kamen in Kliniken.

Die restlichen Bewohner wurden zunächst in einem benachbarten Gebäude des Altenheims von den Rettungskräften medizinisch untersucht. Das Gebäude sei nur noch zum Teil bewohnbar, weshalb die evakuierten Bewohner zunächst in eine Not- und Pflegeunterkunft gebracht werden mussten.

18-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Oldenburg

Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall am frühen Montagmorgen tödlich verletzt worden. Im Landkreis Oldenburg kam der Mann von der Straße ab und rammte einen Leitpfosten und einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 18-Jährige, der aus Nordrhein-Westfalen stammt, verstarb im Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls war der Mann nach Angaben der Polizei allein im Auto.

Balkongeländer in Fürstenau reißt ab – Fünf Menschen stürzen in die Tiefe

Fünf Männer sind von einem Balkon eines Einfamilienhauses in Fürstenau bei Osnabrück in die Tiefe gestürzt. Zwei von ihnen wurden lebensgefährlich, drei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gekommen.

Das Unglück geschah demnach, als die Männer im Alter zwischen 36 und 48 Jahren sich gegen das hölzerne Balkongeländer lehnten, das plötzlich abriss. Sie seien aus einer Höhe von etwa dreieinhalb Metern auf eine Terrasse aufgeschlagen. Der Balkon selbst sei aber nicht abgebrochen, erläuterte der Sprecher. In einer Mitteilung der Polizei hatte es zuvor geheißen, Menschen seien von Trümmerteilen getroffen oder verschüttet worden.

Unangemeldete Demonstration vor Tönnies-Schlachthof im Kreis Osnabrück

Vor einem Betrieb des Schlachtkonzerns Tönnies haben sich etwa 100 Menschen zu einer unangemeldeten Demonstration versammelt. Der Protest in der Gemeinde Badbergen (Landkreis Osnabrück) begann am Montagmorgen, wie die Polizei Osnabrück mitteilte. Für die Demonstration verantwortlich ist nach Angaben der Polizei „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“, eine Gruppe von Tierrechtsaktivisten. Die Aktivisten beschuldigten den Konzern in einer Mitteilung der Ausbeutung von Mensch und Tier sowie der Zerstörung von Klima und Natur. Mehrere Menschen hätten sich an das Tor des Betriebs gekettet.

Demonstranten sitzen bei einer unangemeldeten Protestaktion vor einem Betrieb des Schlachtkonzerns Tönnies. Foto: Ulf Zurlutter / dpa

Vier Wohnhäuser in Bremerhaven nach Brand unbewohnbar

Im Bremerhavener Stadtteil Leherheide haben am Sonntagabend mehrere Reihenhäuser gebrannt und sind nun unbewohnbar. Ein mittleres Reihenhaus stand gegen 19 Uhr bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand und drei weitere angrenzende Häuser waren vollständig verraucht. Dies teilte die Feuerwehr Bremerhaven in der Nacht zum Montag mit. Das Feuer des mittleren Hauses griff auch auf zwei Vordächer der Nachbargebäude über.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter schwerem Atemschutz letztlich löschen und weiteren Schaden verhindern. Dabei war sie mit insgesamt 49 Einsatzkräften vor Ort. Eine Bewohnerin der Häuser wurde durch den Brand verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers ist laut Polizei Bremerhaven noch nicht bekannt.

