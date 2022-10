Niedersachsen: Kraftstoffdiebstahl läuft völlig aus dem Ruder

In Nienburg wollte ein Unbekannter Kraftstoff aus einem Auto stehlen. Dabei geriet dieser wie auch sein eigener Wagen in Brand. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 80.000 Euro.

Nienburg. Beim Diebstahl in Nienburg geriet sowohl das Auto als auch der Wagen des Täters in Brand. In Nordhorn saß ein Mann mit langem Messer am Fenster.