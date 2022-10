(Archivbild) Pendler in ganz Norddeutschland müssen am Samstagmorgen mit einem Totalausfall aller Züge zurechtkommen.

Bahn-Chaos Super-Gau: Zugverkehr in Norddeutschland steht komplett still

ICE, Regiobahn und damit in unserer Region auch Enno, Erix, Westfalenbahn und Co. - die Deutsche Bahn hat am Samstagmorgen mit einem schwerwiegenden Defekt zu kämpfen, der Pendlern allergrößten Ärger bereitet. Derzeit fährt in ganz Norddeutschland kein einziger Zug. Betroffen sei ganz Niedersachsen, auch der Harz. Auch Züge von und nach Berlin nach Norddeutschland fallen aus.

Auf den Internetseiten der Bahn heißt es, „aufgrund einer technischen Störung an der Strecke ist im Raum Norddeutschland derzeit kein Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn möglich. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.“

Konkrete Details liegen noch nicht vor, nach ersten Erkenntnissen liegt eine Störung am Zugfunk „GSM-R“ vor. Eine Prognose der DB Netz AG, wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann, gibt es zurzeit nicht.

Dieser Text wird aktualisiert.

