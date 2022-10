Start der Herbstferien: A2-Baustelle könnte zu Stau führen

Die vielen Baustellen auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen könnten zum Start der Herbstferien am Freitag für volle Straßen sorgen. Besonders auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover sei die Staugefahr an der Baustelle bei Soltau hoch, teilte der ADAC mit.

Aber auch auf der Autobahn 1 zwischen Lohne/Dinklage und Holdorf und auf der Autobahn 2 zwischen Braunschweig und der Ausfahrt Peine-Ost könne es jeweils in beiden Richtungen voll werden. Weitere Engstellen gibt es in beiden Richtungen auf der Autobahn 27 am Dreieck Walsrode oder auf der Autobahn 30 ab dem Kreuz Schüttorf in Richtung Osnabrück.

Herbstferien: An diesen Tagen erwartet der ADAC in Niedersachsen besonders viel Verkehr

Die Hauptreisetage sind nach Angaben des ADAC der Freitag, aber auch die folgenden Wochenenden. Besonders rund um Hannover, Hamburg und Bremen rechne man mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Viele Urlauber wollen auch in diesem Jahr an die Nord- und Ostsee fahren.

dpa

