Personal krank: Bei Metronom und Erixx fallen viele Züge aus

Die steigenden Corona-Infektionszahlen führen bei den Regionalbahnbetreibern Erixx und Metronom zu Zugausfällen. „Wir haben einen erhöhten Krankenstand, darunter einen steigenden Anteil an Corona-Erkrankungen“, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag in Celle. Im laufenden Monat seien so viele Corona-Fälle unter den Mitarbeitern bekanntgeworden wie in den beiden vorangegangenen Monaten zusammen. Zumindest noch bis Ende kommender Woche sei die Personalsituation angespannt.

Derzeit fielen daher im gesamten Streckennetz Verbindungen aus, hieß es. Die Ausfälle beträfen nicht nur einen einzelnen Zug, sondern gesamte linienübergreifende Umläufe. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtbeginn auf den Webseiten der Unternehmen oder über Apps über Zugausfälle informieren, heißt es. Hier gibt es aktuelle Informationen zu Erixx-Fahrten und Metronom-Verbindungen.

dpa/red

