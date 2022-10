Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer prallt gegen Auto

Osnabrück. Der Unfall ereignete sich am Samstag im Kreis Osnabrück. In einem Osnabrücker Möbelhaus macht ein Räuber kuriose Beute. Der Polizei-Überblick.

Ein Motorradfahrer ist in Bissendorf im Landkreis Osnabrück mit seiner Maschine frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt und dabei gestorben. Der 50-Jährige sei mit seinem Motorrad aus ungeklärten Ursachen in einer S-Kurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 51-Jährigen. Der Motorradfahrer starb trotz Rettungsversuche noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt, ihr 54 Jahre alter Beifahrer leicht. Beide kamen am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus.

Mann überfällt Osnabrücker Möbelhaus und macht kuriose Beute

Lediglich einen Aktenordner hat ein Räuber in Osnabrück bei einem Überfall auf ein Möbelhaus erbeutet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte der Kriminelle einen 63-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts am Samstagabend mit einer Waffe und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der geschockte Mitarbeiter nicht auf die Drohung reagierte, versuchte der Räuber erfolglos, die Kasse mit Gewalt zu öffnen. Anschließend ergriff er mit lediglich einem Aktenordner als Beute die Flucht. Ein 75-jähriger Anwohner versuchte noch, den Räuber zu stoppen, hatte aber keinen Erfolg.

Der Möbelhaus-Mitarbeiter stand nach dem Vorfall unter Schock, blieb jedoch körperlich unversehrt. Die sucht nun weiteren Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Räuber geben können.

Räuber überfällt Tankstelle in Papenburg und flüchtet ohne Geld

Ein maskierter Räuber hat eine Tankstelle in Papenburg im Emsland überfallen, aber keine Beute gemacht. Der Mann habe am frühen Sonntagmorgen den Verkaufsraum betreten und die 43-jährige Angestellte mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei mit. Der Täter forderte demnach die Herausgabe von Bargeld. Als die Frau ihm vermittelte, kein Bargeld zu haben, sei der dunkel gekleidete Täter geflohen. Er trug einen Kapuzenpulli und eine kurze Sporthose. Maskiert war der etwa 30- bis 40-Jährige mit einem schwarzen Tuch. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.

Feuerwehr befreit im Kreis Harburg Hirsch aus Weidezaun

Ein Hirsch hat sich in einem Weidezaun in Hanstedt im Landkreis Harburg verfangen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Tier sei mit seinem Geweih in dem Zaun hängen geblieben, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Ein Spaziergänger habe das Tier entdeckt und den Notruf gewählt. Schnell konnten die Rettungskräfte den Zaun am Samstagnachmittag mit Messern zerschneiden und das Tier befreien. Der Hirsch blieb unverletzt und lief nach der Befreiungsaktion davon.

