Diese 11 Geschichten interessierten Sie im Oktober am meisten

Die große Liebe, die große Trauer, Abschiede und Ärger – vor allen Dingen Texte, in denen es um Emotionen geht, haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Oktober auf unseren Internetseiten am häufigsten angeklickt. Klicken Sie sich durch Ihren Monatsrückblick mit den elf erfolgreichsten Geschichten.

Platz 1) Bauer sucht Frau im Harz: Zwischen Hofleben, Kühen und der Liebe

Die Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ hat für Arne aus Göttingen und Antje aus Pöhlde begonnen: Die junge Frau lernt die Kühe des Milchbauern kennen – und geht mit diesen direkt auf Tuchfühlung. Der Bauer ist angetan von der Arbeit seiner Auserwählten – und stellt ihr den „Kindergarten“ des Hofes vor.

Platz 2) Hattorf am Harz: Bürgermeister Kunstin stirbt bei Autounfall

Viele Menschen bewegte der Unfalltod des Hattorfer Samtgemeindebürgermeisters Henning Kunstin. Am Abend der Landtagswahl in Niedersachsen war Kunstin laut Polizeiangaben mit seinem Pkw zwischen Hattorf und Elbingerode von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Platz 3) VW verabschiedet sich von einem „Freund der Familie“

Die Belegschaft von Volkswagen Autoeuropa im portugiesischen Palmela hat Abschied genommen vom Großraum-Van Sharan. Auch für das Schwestermodell Seat Alhambra wird es keine nächste Generation geben. Die Verkaufszahlen für beide Modelle waren in Deutschland im bisherigen Jahresverlauf mit jeweils knapp unter 3500 Einheiten sehr übersichtlich.

Platz 4) Braunschweig: Schulleiterin fühlt sich von Anwalt genötigt

An der Realschule John-F.-Kennedy-Platz ist der Streit um eine Spende eskaliert. Wie Schulleiterin Heidrun Werther berichtet, wollte ein Rechtsanwalt sie nötigen, eine Spende für die Schule anzunehmen und diese Spende auch zu quittieren. Sie habe sich daraufhin bei der Rechtsanwaltskammer über den in Braunschweig ansässigen Rechtsanwalt beschwert.

Platz 5) Handgemenge bei Klassenfahrt? Harzer Hotelier widerspricht

Drei Klassen des 6. Jahrgangs der IGS Querum in Braunschweig hatten sich eigentlich auf ihre Klassenfahrt in den Harz gefreut. Doch der mehrtägige Ausflug in die Nähe von Thale endete in einer mittleren Katastrophe. Am Abend vor dem eigentlichen Abreisetag mussten die rund 70 Kinder und Lehrkräfte bereits ihre Koffer packen. Alle Schüler mussten am späten Abend gegen 22.30 Uhr von ihren Eltern aus dem Harz abgeholt werden.

Platz 6) Leichen eines Ehepaares in Waldstück bei Grafhorst entdeckt

Die Leichen eines 41-jährigen Mannes und seiner 35-jährigen Ehefrau wurden am frühen Dienstagmorgen in einem Waldstück bei Grafhorst entdeckt. Das bestätigt Christian Wolters, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, auf Anfrage unserer Zeitung. Aufgrund der Auffindesituation und der bisherigen Ermittlungsergebnisse sei davon auszugehen, dass es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt habe.

Platz 7) Braunschweiger Käsekuchen-Bäckerin kapituliert vor den Kosten

„Ich bin froh, dass ich hiervon nicht leben muss“, sagt Anne Wolpers und zeigt durch ihren kleinen Bäckerladen an der Leisewitzstraße nahe der Wolfenbütteler Straße. An diesem Samstag schließt sie ab. Für immer. Ihr Hauptstandbein hat die studierte Elektrotechnikerin bei VW und auch ihr Ehemann arbeitet im Werk. Die Familie (inklusive Fiete, dem 16-monatigen Sohn) ist abgesichert. „Dennoch geht hier ein Traum von mir zu Ende“, sagt Anne Wolpers. Sie kämpft mit den Tränen.

Platz 8) Von Rennau bis Magdeburg: Aktivisten bremsen Verkehr auf A2

Die Polizei hat Anfang Oktober Klima-Aktivisten aus Niedersachsen auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin gestoppt. Mit zwei beklebten Autos fuhren sie parallel mit einer identischen Geschwindigkeit unter 100 Stundenkilometer. Eine Zeit lang blieben sie parallel zu einem auf der rechten Spur fahrenden Lkw und verlangsamten so den Verkehr.

Platz 9) Schwere Vorwürfe gegen Masseur aus dem Harz

An einem Mittwoch im Februar 2022 steht Jörg Peters auf dem Marktplatz in Herzberg, er ist einer der Redner auf einer Kundgebung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Etwa 50 Leute hören ihm zu. Er beginnt mit einem Witz über die Desinfektion des Mikrofons, bevor er sich als Hans Georg van Herste vorstellt und sich selbst einen „Medizinmann“ nennt.

Platz 10) Sabotage bei der Bahn: Polizei vermutet terrorartige Strukturen

Anfang Oktober hatte es über mehrere Stunden unter anderem in Niedersachsen erhebliche Störungen im Bahnverkehr gegeben, die nach Angaben der Ermittler auf Fremdeinwirkung zurückzuführen waren. Aus Sicherheitskreisen hieß es, es seien am Karower Kreuz in Berlin und in Herne in NRW vorsätzlich so genannte Lichtwellenleiterkabel beschädigt worden. Auch das Backup-System sei damit ausgefallen.

Platz 11) Pokal-Ticker: VfL Wolfsburg siegt gegen Braunschweig mit 2:1

Derby, Nachbarschaftsduell, Pokalkracher – ganz egal: Die beiden großen Fußballvereine der Region Braunschweig-Wolfsburg trafen Mitte Oktober zum allerersten Mal im DFB-Pokal aufeinander. Es war das erste Pflichtspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg seit den spektakulären Relegationsspielen um Aufstieg beziehungsweise Verbleib in der 1. Bundesliga.

