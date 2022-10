Bad Harzburg. Unweit des Stadtteils Bettingerode hat sich am Sonntag der Unfall ereignet. Außerdem: Brennende Möbel fliegen aus Celler Wohnung.

Nur noch ein Wrack ist dieser Wagen nach der Kollision in Bad Harzburg mit einem Baum.

Blaulicht-Überblick Niedersachsen Tödlicher Unfall im Harz: Auto rammt Baum in Bad Harzburg

In Bad Harzburg hat sich am späten Sonntagnachmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Nach Angaben der Feuerwehr Bad Harzburg ist gegen 17 Uhr aus noch unbekannten Gründen ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Er war auf der Kreisstraße 46 unterwegs in Richtung des Ortsteils Bettingerode. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeug, der Rettungsdienst versuchte den Fahrer zu reanimieren – erfolglos. Die Kreisstraße war während des vierstündigen Einsatzes gesperrt. Gegen 21 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Etwa 40 waren bei dem Unglück vor Ort.

In bad Harzburg gab es am Sonntag einen tödlichen Unfall. Foto: Feuerwehr Bad Harzburg

Brennende Möbelstücke fliegen in Celle aus dem Fenster

Brennende Einrichtungsgegenstände sind aus einer brennenden Wohnung in Celle geflogen. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es am Sonntagabend zu einem Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Anwohner kamen zur Hilfe und warfen die brennenden Möbelstücke aus dem Fenster, um den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr führte dann noch Nachlöscharbeiten durch. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde leicht verletzt.

Rollerfahrer im Kreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt

Ein 60 Jahre alter Rollerfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Der betrunkene Fahrer des Wagens sei am Sonntag bei Hagen am Teutoburger Wald auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Zweiradfahrer kollidiert, teilte die Polizei am Montag mit. Der Rollerfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Seine 61 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Polizisten stellten Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest. Eine Überprüfung ergab laut Polizei einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem Mann wurde später eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Einfamilienhaus brennt im Landkreis Leer – hoher Schaden

Der brennende Dachstuhl eines leerstehenden Einfamilienhauses in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) hat einen Schaden in der Höhe von 150.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Dachstuhl bereits komplett, als die Feuerwehr am frühen Montagmorgen eintraf. 40 Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude und löschten das Feuer. Das Haus ist einsturzgefährdet und unbewohnbar.

