Senior bei Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fußgänger in Meppen im Landkreis Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Der 84 Jahre alte Mann sei am Sonntagabend unvermittelt auf die Straße getreten, sagte ein Polizeisprecher. Ein 18-jähriger Autofahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenprall wurde der Fußgänger gegen ein parkendes Fahrzeug geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Geldautomat in Steinfeld gesprengt - Täter flüchten

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Steinfeld (Landkreis Vechta) gesprengt. Die Explosion beschädigte das Bankgebäude, in dem der Automat stand, schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen von drei Tätern aus, die mit einem dunklen Auto in Richtung der Autobahn 1 geflüchtet seien.

Verletzt worden sei bei der Sprengung in der Nacht zum Montag niemand. Das Technische Hilfswerk sollte am Vormittag die Statik des Gebäudes überprüfen. Ob Bargeld gestohlen wurde, war zunächst unklar.

Niedersachsens designierte Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) hatte am Montag in einem Zeitungsinterview gefordert, dass Banken ihre Geldautomaten besser schützen. In Niedersachsen kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Sprengungen von Geldautomaten.

Unbekannte haben am Wochenende das Rathaus von Hambühren (Landkreis Celle) verwüstet. Es sei ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter anderem hätten sie mit zwei Feuerlöschern herumgesprüht. Die Täter brachen laut den Angaben über ein Fenster in das Gebäude ein, drangen in mehrere Büros ein und durchwühlten sie. Ob sie etwas gestohlen haben, war laut Polizei am Montagvormittag noch unklar.

Anwohner stören Einbrecher im Kreis Uelzen

Weil Nachbarn in Bienenbüttel im Landkreis Uelzen das Aufbrechen eines Fensters an einem Wohnhaus bemerkten, sind die drei Täter geflüchtet. Ein Mann und eine Frau wollten am Sonntagnachmittag in das leere Haus einbrechen, eine Frau wartete mit einem Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten nahmen die Fahndung auf, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Als die Drei die Flucht zu Fuß fortsetzten, habe sich der Mann abgesetzt. Polizisten nahmen zwei 21 und 29 Jahre alte Frauen vorläufig fest.

