Notbremsung wegen Taschendieb - ICE mit 500 Passagieren gestoppt

Hannover. Der 16-Jährige Dieb sollte eigentlich in einem Waggon eingeschlossen werden, versuchte dann aber per Nothammer, eine Scheibe einzuschlagen.

(Archivbild) Kurioser Vorfall in einem ICE: Der Zug musste eine Notbremsung einlegen. Der Grund war ein Dieb an Bord.

Ein flüchtender Taschendieb hat kurz vor Hannover die Besatzung eines ICE zur Notbremsung gezwungen und damit rund 500 Fahrgäste außerplanmäßig aufgehalten. Nach Angaben der Bundespolizei war das Zugpersonal dem Langfinger während der Fahrt am Samstagmorgen auf die Schliche gekommen. Der Versuch, den 16-Jährigen in einem Waggon einzuschließen, misslang jedoch. Der junge Mann soll daraufhin versucht haben, per Nothammer eine Scheibe einzuschlagen.

Wegen des hohen Fahrttempos gingen die Zugbegleiter auf Nummer sicher und leiteten bei Wunstorf einen Nothalt ein. Der mutmaßliche Dieb sprang aus einer Tür, wobei er sich verletzte. Mehrere Polizistinnen und Polizisten waren an Bord und verfolgten ihn nach dem Stopp auf freier Strecke. Bei der Festnahme fanden sie unter anderem fünf Portemonnaies und ein Smartphone. Der Mann griff dabei eine Beamtin an - auch sie kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Rollator im Gleis – Seniorin beinahe von Zug erfasst

Eine Seniorin hat sich mit ihrem Rollator in den Schienen eines Bahnübergangs festgefahren und ist womöglich nur knapp der Kollision mit einem Zug entkommen. Südlich von Nordenham (Landkreis Wesermarsch) wurde die Frau nach Angaben der Polizei vom Samstag dabei beobachtet, wie sie trotz geschlossener Schranken versuchte, über die Gleise zu gelangen. Die Räder ihres Rollators sollen sich in der Führung der Schienen verkeilt haben, während sich eine Bahn näherte. Die Lok habe eine Schnellbremsung machen müssen. Ein Passant habe der Frau gerade noch aus der Gefahrenzone helfen können. Die Polizei sucht nach den beiden bisher Unbekannten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde niemand verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Freitag.

Aktivisten lassen Luft aus SUV-Reifen

In Hannover haben Aktivisten die Luft aus den Reifen mehrerer SUVs gelassen, um gegen die Belastung des Klimas durch die Autoindustrie zu protestieren. Nach eigener Darstellung machten sie sich an 19 Fahrzeugen zu schaffen, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete. Die Polizei sprach am Samstag von mindestens zwei bisher gemeldeten Fällen im Stadtteil Linden, es könnten noch weitere hinzukommen. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sei die Aktion abgelaufen. Man habe Flyer an den Wagen gefunden. Nach Informationen der Zeitung steckt die Gruppe „Tyre Extinguishers“ dahinter. Sie soll weitere Aktionen angekündigt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Vom Handy abgelenkt: 18-Jähriger gerät unter Straßenbahn

Ein junger Mann hat vor dem Bremer Hauptbahnhof eine Straßenbahn übersehen und ist unter einen der Waggons geraten - laut Polizei war er von seinem Handy abgelenkt. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag. Den Angaben zufolge wurde der Bremer von der Bahn eingeklemmt, als er - auf sein Mobiltelefon blickend - über die Gleise gehen wollte. Die Feuerwehr musste anrücken und die Wagen hydraulisch anheben, um ihn zu befreien. Der Mann wurde nur leicht verletzt, der Straßenbahnfahrer bekam einen leichten Schock.

dpa

