79-Jähriger ruft bei Polizei an und gesteht Tötung von Ehefrau

Per Telefon hat ein 79 Jahre alter Mann aus Lachendorf im Landkreis Celle bei der Polizei gestanden, seine Ehefrau getötet zu haben. Er gab an, die 78-Jährige erstickt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zu seinen Motiven gab es zunächst keine Angaben. Der Mann wurde kurz darauf am Montagmittag vorläufig festgenommen. Im Laufe des Mittwochs wurde gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt gegen den Mann.

Radfahrer fährt Kind an und verletzt es leicht

Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Bremerhaven von einem Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der Radfahrer sprach danach kurz mit dem Kind, fuhr dann aber davon, ohne sich um den Jungen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge kam es am Montagmittag zu dem Zusammenstoß an einer Bushaltestelle im Stadtteil Mitte, an der der Zwölfjährige wartete. Der Junge stürzte durch den Radfahrer und verletzte sich. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten und nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Entlaufene Kuh sorgt für großes Durcheinander in Diepholz

Eine entlaufene Kuh hat in der Innenstadt von Diepholz für ein großes Chaos gesorgt. Das Tier sei am Mittwochvormittag plötzlich über mehrere Straßen gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Es kam sogar zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Eine Schiebetür an einem Geschäft wurde durch die Kuh beschädigt. Weil sie sich auch in der Nähe der Bahngleise aufhielt, musste der Schienenverkehr in dem Bereich kurzzeitig gesperrt werden. Nach rund drei Stunden konnte die Kuh mit einem Betäubungsgewehr ruhiggestellt und abtransportiert werden. Wie schwer sie verletzt wurde, war zunächst noch unklar. Ihr Besitzer wurde nach Angaben der Polizei ermittelt.

