24 Verletzte bei Kollision zweier Busse

Winsen. In Winsen kollidierten am Donnerstagmorgen zwei Busse miteinander. Außerdem sollen Bückeburger Stellvertreter zur Fahrprüfung geschickt haben.

Beim Zusammenstoß von zwei Bussen sind am Donnerstagmorgen in Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) 24 Menschen verletzt worden. Acht von ihnen kamen vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der 53 Jahre alte Fahrer eines mit 51 Personen besetzten Busses einem anderen unbesetzten Bus die Vorfahrt genommen. Auf der Kreuzung in einem Gewerbegebiet kollidierten beide Fahrzeuge. Der voll besetzte Bus kam nach links von der Straße ab, überfuhr einen Stromverteilerkasten und blieb auf einem Firmengelände stehen.

Bei den Fahrgästen handelt es sich um Mitarbeitende einer Firma, die der Bus nach der Schicht vom Unternehmen zum Bahnhof bringen sollte. 16 Personen erlitten leichte Verletzungen. Etliche Rettungswagen, Notärzte sowie die Feuerwehr waren vor Ort. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Fahrlehrer aus Bückeburg soll Stellvertreter zu Fahrprüfungen geschickt haben

Weil sie statt Fahrschülern bezahlte Stellvertreter an Führerscheinprüfungen haben teilnehmen lassen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Bückeburg gegen 13 Beschuldigte. Bei einem der mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Fahrlehrer, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. In den Prüfungen sollen die Stellvertreter den amtlichen Prüfern mit den Ausweisen der tatsächlichen Prüflinge eine falsche Identität vorgespielt und die Prüfungen rechtswidrig unter fremdem Namen absolviert haben.

Vier Beschuldigte sollen sich für die Betrugsmasche zusammengetan und gegen Bezahlung Stellvertreter zu den Prüfungen geschickt haben. Auch acht Prüflinge, die der Anstiftung zu den Taten verdächtig sind, gehören zu den Beschuldigten sowie eine Person, die als Stellvertreter bei Prüfungen aufgetreten sei, hieß es.

Zur Beweissicherung hatte die Staatsanwaltschaft 18 Objekte in 9 Orten durchsucht. Dabei sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Die Tatverdächtigen hätten sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, hieß es. Ob und wie viele Führerscheine auf diese Weise unrechtmäßig erworben wurden, sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Melkmaschine gerät in Meppen in Brand - 300.000 Euro Schaden

In einem Kuhstall in Meppen (Landkreis Emsland) ist am Mittwochabend ein Melkroboter in Brand geraten, wodurch ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstanden ist. Menschen sowie die etwa 120 Kühe in dem Stall blieben unverletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei Osnabrück am Donnerstagmorgen. Der Landwirt konnte ein Ausbreiten des Feuers selbst verhindern, nachdem er einen automatischen Alarm der Maschine auf sein Handy bekommen hatte, teilte die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim mit. Anschließend löschte die Feuerwehr den Brand. Derzeit werde noch ermittelt, ob zwei Heizstrahler den Brand verursacht haben, die sich neben der Maschine befanden. Sie sollten verhindern, dass diese einfriert.

Zuckerrübenlaster kippt um - Ladung auf A39 verteilt

Ein mit Zuckerrüben beladener Laster ist nach einem Unfall auf der Autobahn 39 umgekippt, die Ladung verteilte sich daraufhin auf der Gegenfahrbahn. Der Lastwagen war am Mittwochabend in Richtung Lüneburg unterwegs als ein Reifen platze, wie ein Sprecher der Polizei Lüneburg am Donnerstagmorgen sagte. Er fuhr daraufhin auf Höhe des Maschener Kreuzes in die mittlere Leitplanke und kippte dort um. Anschließend hätten sich die geladenen Zuckerrüben auf der Gegenfahrbahn verteilt, was zu zwei weiteren Unfällen mit Autos führte, die in die Rüben fuhren. Dabei wurde den Angaben zufolge ein Mensch leicht verletzt, die zwei Autos beschädigt.

Für die Bergungsarbeiten wurden beide Spuren der Autobahn für etwa neun Stunden abwechselnd gesperrt und gegen 3.00 Uhr morgens wieder freigegeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Angaben der Autobahnpolizei Winsen zufolge noch nicht bekannt.

