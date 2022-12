„Lieblingsmenschen“-Podcast gewinnt European Newspaper Award

Braunschweig. Der Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ unserer Zeitung wurde mit dem European Newspaper Award in der Kategorie Podcast ausgezeichnet.

Der Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ unserer Zeitung wurde mit dem European Newspaper Award ausgezeichnet. In 38 Episoden bekommen Menschen, „Lieblingsmenschen“, eine Bühne und teilen mit über 190.000 Hörerinnen und Hörern ihre Geschichten – etwa zur Diagnose Brustkrebs in der Schwangerschaft, zum Verlust des Ehemanns und Familienvaters oder über die aktuelle Situation in der Pflege.

„Pünktlich zum einjährigen Geburtstag unseres gemeinsamen Podcasts freuen wir uns riesig über diese Auszeichnung und dass unser Projekt in der Gesellschaft gesehen und gehört wird“, sagt Marcel Krüger, Mitgründer des Podcasts.

Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ basiert auf gleichnamigen Instagram-Profil

Als die erste Folge vor genau einem Jahr veröffentlicht wurde, war die Idee schon etwas länger entstanden – in einem Gespräch, als Celine Wolff und Marcel Krüger über das gleichnamige Instagram-Profil gesprochen haben. „Unser Podcast gibt Menschen eine Stimme, macht Mut und zeigt: Wir sind nicht allein“, sagt Marcel Krüger. Weiter: „Mein ausdrücklicher Dank gilt Celine Wolff für die gemeinsame Planung und Umsetzung, Lukas Mauri für die Unterstützung und Christian Klose für das entgegengebrachte Vertrauen.“

Hören Sie hier in den Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ rein.

Mehr als dreihundert Online-Projekte wurden beim 24. European Newspaper Award eingereicht. Die Preisverleihung findet im Juni in Wien statt.

cwo

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de