Tödlicher Unfall: Mann flüchtet vor Polizei und rast gegen Baum

Emsland. Im Emsland ist es am Freitagabend zu einer folgenschweren Verfolgungsfahrt gekommen. Ein 41-Jähriger raste gegen einen Baum und verstarb.

Ein Auto mit zwei Insassen ist in Werlte im Emsland gegen einen Baum gefahren und ausgebrannt. Ein Fahrzeuginsasse wurde bei dem Unfall tödlich, ein weiterer schwer verletzt.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist im Emsland ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der 41 Jahre alte Mann fuhr am Freitagabend nahe dem Ort Werlte mit hoher Geschwindigkeit an einer Polizeistreife vorbei, die ihn wegen einer Verkehrskontrolle anhalten wollte, teilten am Samstag Polizei und Feuerwehr mit.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Kurz hinter der Ortsausfahrt verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer, der 41-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Sein 37 Jahre alter Beifahrer wurde aus dem brennenden Fahrzeugwrack geborgen und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Frau und Mädchen bei Straßenüberquerung von Auto angefahren

Ein Autofahrer hat im Landkreis Grafschaft Bentheim eine Frau und ein Mädchen angefahren und diese augenscheinlich schwer verletzt. Das teilte ein Mitarbeiter der Polizei Nordhorn am Freitagabend mit. Zu dem Unfall sei es gekommen, als die Frau und das Mädchen am Freitag eine Straße außerhalb eines Ampelbereichs in Nordhorn überquerten.

Bei der Frau handele es sich nach bisherigen Erkenntnissen der Behörde um die Mutter oder die Großmutter des Kindes. Die Frau und das Mädchen seien in ein Krankenhaus gebracht worden – laut Sprecher sind sie außer Lebensgefahr. Die Personalien der Beteiligten und nähere Informationen zu dem Unfallhergang liegen der Polizei noch nicht vor.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de