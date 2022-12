Algermissen. In einem Haus im Kreis Hildesheim ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen – Rettungskräfte fanden eine Leiche. Die Polizei-Meldungen aus Niedersachsen.

In Groß Lobke – einem Ortsteil der Gemeinde Algermissen – ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Wohngebäude ausgebrochen. Die Tote wurde im Obergeschoss gefunden, der Ehemann schwer verletzt gerettet. (Symbolbild)

Polizei Niedersachsen 78-jährige Frau stirbt bei Wohnhausbrand in Algermissen

Beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Hildesheim hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um die 78 Jahre alte Bewohnerin, wie die Polizei mitteilte. Die Tote wurde am Dienstag im Obergeschoss des Gebäudes in Groß Lobke (Algermissen) entdeckt. Der 82 Jahre alte Ehemann der Frau kam schwer verletzt ins Hildesheimer Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand, betroffen waren nach Angaben der Polizei zwei Zimmer. Das gesamte Haus sei jedoch stark verqualmt gewesen, als die Feuerwehr eintraf. Brandursache und Schadenshöhe blieben zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

31-jährige Autofahrerin auf Landstraße im Kreis Vechta tödlich verunglückt

Eine 31-Jährige ist bei Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei tödlich verunglückt. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, überschlug sich das Auto in der Nacht. Warum die Fahrerin die Kontrolle über das Auto verlor, blieb zunächst unklar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Nordhorn: Drei Verletzte bei Kollision von Rettungswagen und Auto

Bei einem Zusammenstoß von einem Rettungswagen und einem Auto in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, kamen der Autofahrer sowie die beiden Insassinnen des Krankenwagens mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Rettungswagen sei am Montagabend noch ohne Patienten auf der Anfahrt zu einem Einsatzort gewesen und mit Blaulicht und Martinshorn auf eine Kreuzung gefahren. Der Autofahrer missachtete laut Polizei dabei dessen Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der Rettungswagen auf der Seite landete. An beiden Wagen entstand ein Totalschaden, den die Polizei aber zunächst nicht beziffern konnte.

