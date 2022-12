Polizei stellt 250 Tonnen illegale Böller sicher

Deutsche und niederländische Polizisten haben nach eigenen Angaben schätzungsweise rund 250 Tonnen Feuerwerk sichergestellt. Die gefährlichen Böller lagerten in einer Bunkeranlage in der deutschen Grenzregion bei Enschede und waren für den illegalen Verkauf an Privatleute bestimmt, wie die Polizeidirektion Osnabrück und die niederländische Polizei mitteilten. Zwei Menschen wurden demnach festgenommen.

„Viel von dem gefundenen Feuerwerk ist für niederländische Verbraucher verboten, weil es zu gefährlich ist“, sagte Jack Sijm, Feuerwerksexperte der niederländischen Polizei. Es sei Feuerwerk der schwersten Kategorie gefunden worden, die weder in Deutschland noch in den Niederlanden erlaubt waren.

Die Verdächtigen hatten nach Angaben nach das Feuerwerk über ihre Website zum Verkauf angeboten. Die Ware konnte dann in Feuerwerkläden in Deutschland abgeholt werden. In den Niederlanden hatte es Durchsuchungen in Den Haag, Enschede und Haaksbergen gegeben.

Kampf gegen den Handel mit illegalem Feuerwerk

Begonnen haben die Polizisten mit ihren Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und den Niederlanden bereits am frühen Dienstagmorgen, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Osnabrück der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein großes Aufgebot von Polizisten der Bundesländer und der Niederlande im Einsatz gewesen. Durchsucht wurden demnach mehrere Objekte in der Grenzregion.

Ziel des grenzübergreifenden Einsatzes sei das Zerschlagen krimineller Netzwerke im Kampf gegen den Handel mit illegalen und hoch gefährlichen Feuerwerkskörpern gewesen. Die Ermittlungen führte auf deutscher Seite die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück – auch die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, Europol, ist beteiligt.

Illegaler Feuerwerkhandel – zweite Razzia innerhalb weniger Monate

Die Durchsuchungen waren der zweite Schlag der Ermittler gegen die Szene in dem Dreiländereck binnen weniger Monate. Bereits im Oktober hatten Ermittler elf Verdächtige in den Niederlanden festgenommen. Damals waren bei Durchsuchungen in der Grenzregion zwischen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden rund 350 Tonnen illegale Pyrotechnik im Wert von rund 25 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Die aktuelle Razzia stehe mit den Beschuldigten in dem früheren Verfahren aber nicht im Zusammenhang, so die Polizei.

Durch die frühere Razzia wurde nach Polizei-Angaben nach zwei Jahren Ermittlungen ein niederländisches kriminelles Netzwerk aufgedeckt, das mit illegalen, hoch gefährlichen Feuerwerkskörpern gehandelt haben soll. Die damals beschlagnahmte illegale Pyrotechnik soll von China über mehrere Länder, darunter Deutschland, in die Niederlande transportiert worden sein. Den Ermittlern zufolge gibt es zudem Hinweise, dass das hochexplosive Material auch für andere Straftaten benutzt wird – etwa bei der Sprengung von Geldautomaten.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen damals durch sogenannte Encrochat-Daten. Bei Encrochat handelte es sich um ein verschlüsselte Kommunikationssystem, mit dem Kriminelle Straftaten planten und organisierten. Nachdem französische Behörden das System im Frühjahr 2020 knackten, kamen tausende Ermittlungsverfahren in Gang.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

In den Niederlanden hatte die Polizei bereits in den vergangenen Wochen tonnenweise illegale Böller beschlagnahmt. Allein Anfang Dezember waren es insgesamt 4,2 Tonnen. In einer Wohnung in Almere etwa entdeckten Fahnder 427 Kilogramm illegaler Feuerwerkskörper. Weil die Regeln für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester in den Niederlanden vor einiger Zeit verschärft wurden, hat die Einfuhr illegaler schwerer Böller vor allem aus Deutschland und Belgien zugenommen. Nach einem Böllerverbot zu Silvester während der Corona-Pandemie in den beiden Vorjahren werden nun wieder verstärkt Verletzte und Sachschäden durch die Böllerei befürchtet.

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) hatte die vorangegangenen grenzüberschreitenden Durchsuchungen der Ermittlungsbehörden zum Anlass genommen, um auf die Gefahr illegaler Pyrotechnik hinzuweisen. „Illegales Feuerwerk ist kein Spaß, sondern eine lebensgefährliche Bedrohung für Leib und Leben“, hatte der VPI-Vorsitzende Thomas Schreiber in einer Mitteilung gesagt. Da Hersteller und Händler von Feuerwerk zuletzt einen Trend zum Abrennen illegaler Pyrotechnik feststellten, wollte der Verband eine verbandseigene Experten-Gruppe einrichten, hieß es Mitte November.

dpa

