Feuerwehr befreit zweijähriges Kind aus Auto

Die Feuerwehr hat am Mittwoch ein zweijähriges Kind aus einem verschlossenen Auto auf einem Parkplatz in Holzminden befreit. Das Kind saß angeschnallt in seinem Kindersitz und hatte den Autoschlüssel in der Hand, die Eltern waren bereits ausgestiegen, wie eine Einsatzkraft sagte. Als die Türen zufielen, habe das Kind das Auto per Knopfdruck mit dem Schlüssel verschlossen. Einen Ersatzschlüssel hatten die Eltern demnach nicht dabei, so dass sie die Feuerwehr benachrichtigten. Die Einsatzkräfte schlugen eine Scheibe ein, um eine Tür zu öffnen.

Autobahn 7 bei Northeim wegen Ölspur in Richtung Süden gesperrt

Wegen einer kilometerlangen Ölspur ist die Autobahn 7 bei Northeim in Fahrtrichtung Süden am Mittwochmorgen voll gesperrt worden. Ein aufgerissener Tanklaster hatte die Flüssigkeit verloren, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Northeim West in Richtung Kassel dauerte bis in den Abend an. Grund seien die umfangreichen Reinigungsmaßnahmen der kompletten Fahrbahn.

Ursprünglich war die Polizei davon ausgegangen, dass die Sperrung nach zwei Stunden aufgehoben werden könnte. Für Autofahrer wurde eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Polizei bat darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Ein Zeitpunkt für das Ende der Vollsperrung konnte zunächst nicht genannt werden.

Ermittlern gelingt Schlag gegen Drogenlabor im Kreis Göttingen

Nach dem Fund eines Drogenlabors in Niedersachsen sitzen vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Einsatzkräfte hatten unter anderem in Gleichen (Landkreis Göttingen) die Ausrüstung für ein Drogenlabor, zehn Kilogramm Kokain, mehrere Tonnen mineralisches Material, eintausend Liter unterschiedlicher Chemikalien und diverse Schusswaffen sichergestellt, teilte die Polizei Göttingen am Mittwoch mit. Weitere Durchsuchungen fanden auch in Thüringen statt - in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) und in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) statt.

„Aufgefunden wurde ein in Betrieb befindliches illegales Labor, in dem Kokain im großen Maßstab gewonnen werden kann. Die Auffindesituation lässt auf einen sehr professionell angelegten Laborprozess schließen“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Niedersachsen. Mit der Ausrüstung hätten die Verdächtigen theoretisch mehrere Dutzend Kilogramm Kokain pro Monat herstellen können. Die gefundenen Substanzen werden weiter untersucht. Beim Abtransport des tonnenschweren mineralische Material unterstützte das Technische Hilfswerk die Ermittler.

Bei den Durchsuchungen in der vergangenen Woche waren sechs Verdächtige im Alter zwischen 32 und 54 Jahren vorläufig festgenommen worden. Gegen vier von ihnen ordnete ein Haftrichter eine Untersuchungshaft an.

Keller brennt in Mehrfamilienhaus im Kreis Lüneburg - keine Verletzten

In dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Bardowick (Landkreis Lüneburg) hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Kein Bewohner des Hauses ist dabei verletzt worden, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. Auch ist noch nicht bekannt, ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, wie die Sprecherin sagte.

Brand in leerstehendem Hotel im Kreis Hildesheim

Bei einem Brand in einem leerstehenden Hotel in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) ist ein erheblicher Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach am Mittwoch in der Küche im Erdgeschoss aus. Erste Hinweise deuteten auf einen technischen Defekt hin, sagte ein Polizeisprecher. Den Brand bemerkt hatte ein Passant. Die Flammen seien von der Feuerwehr zwar schnell gelöscht worden, durch die starke Rauchbildung sei der Schaden jedoch erheblich, sagte der Sprecher. Die genaue Schadenssumme stehe noch nicht fest. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

