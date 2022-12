Auf diesen Autobahnen herrscht am Weihnachtswochenende Staugefahr

Was ist zu beachten in einem Stau?

Weihnachten und der Beginn der Ferien setzen zum Jahresende 2022 noch einmal viele Reisende in Bewegung – nicht nur in Niedersachsen. Das sorgt in manchen Städten wie auch auf einigen Autobahnen und Fernstraßen für viel Verkehr.

Welche Tage sollten Autofahrerinnen und -fahrer am besten nutzen, um zu ihrer Familie oder in den Urlaub zu fahren? Und wo genau könnte es voll werden? Der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC geben Auskunft für Niedersachsen und Umgebung.

Stauprognose für Niedersachsen und Deutschland: An diesen Tagen wird es kritisch

So rechnen die Verkehrsexperten besonders am Donnerstag (22. Dezember) und Freitag (23. Dezember) mit Behinderungen und vielen, teils langen Staus. In vielen Bundesländern starten zur Wochenmitte die Winterferien. Die Stauprognose an den einzelnen Tagen:

Mittwoch ( 21. Dezember ): Bereits am Mittwochnachmittag kam es zu dichtem Verkehr. Denn: Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt starteten als erste Bundesländer in die Weihnachtsferien.

): Bereits am Mittwochnachmittag kam es zu dichtem Verkehr. Denn: Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt starteten als erste Bundesländer in die Weihnachtsferien. Donnerstag ( 22. Dezember ): Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen folgen in die Ferien nach. Der ACE sagt bereits ab dem Vormittag mehr Verkehr sowohl in den Ballungszentren als auch auf den Autobahnen voraus – bis in die späten Abendstunden.

): Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen folgen in die Ferien nach. Der ACE sagt bereits ab dem Vormittag mehr Verkehr sowohl in den Ballungszentren als auch auf den Autobahnen voraus – bis in die späten Abendstunden. Freitag ( 23. Dezember ): Es wird der anstrengendste Tag auf den Straßen: Schon ab den Morgenstunden ist viel los. Das gilt sowohl für die Innenstädte als auch für die Autobahnen. Bis weit in den späten Abend stellen sich Reisende besser auf Behinderungen ein. Die Weihnachtsferien starten nun auch in Niedersachsen – genauso wie in Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. In Bayern ist noch Schule, was laut ACE speziell im süddeutschen Raum für noch mal viel Verkehr ab Mittag sorgen wird.

): Es wird der anstrengendste Tag auf den Straßen: Schon ab den Morgenstunden ist viel los. Das gilt sowohl für die Innenstädte als auch für die Autobahnen. Bis weit in den späten Abend stellen sich Reisende besser auf Behinderungen ein. Die Weihnachtsferien starten nun auch in Niedersachsen – genauso wie in Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. In Bayern ist noch Schule, was laut ACE speziell im süddeutschen Raum für noch mal viel Verkehr ab Mittag sorgen wird. Samstag ( 24. Dezember , Heiligabend): Letzte Einkäufe vor dem Fest dürften noch für etwas Trubel in den Innenstädten sorgen. Auf den Autobahnen dagegen dürfte es eher ruhig und moderat zugehen. Ab dem frühen Nachmittag dürfte es laut ACE „überall sehr ruhig“ zugehen – der ADAC sieht schon mittags eine Entspannung.

, Heiligabend): Letzte Einkäufe vor dem Fest dürften noch für etwas Trubel in den Innenstädten sorgen. Auf den Autobahnen dagegen dürfte es eher ruhig und moderat zugehen. Ab dem frühen Nachmittag dürfte es laut ACE „überall sehr ruhig“ zugehen – der ADAC sieht schon mittags eine Entspannung. Sonntag ( 25. Dezember , 1. Weihnachtsfeiertag): Die Festtagsruhe setzt sich fort, die Verkehrsclubs rechnen mit keinen größeren Störungen auf den Autobahnen.

, 1. Weihnachtsfeiertag): Die Festtagsruhe setzt sich fort, die Verkehrsclubs rechnen mit keinen größeren Störungen auf den Autobahnen. Montag ( 26. Dezember , 2. Weihnachtsfeiertag): Die Ruhe ist vorbei, zumindest spätestens ab Mittag. Dann sorgen Rückreisende für zähfließenden Verkehr. So stark wie das Verkehrsaufkommen vor dem Wochenende dürfte es laut ADAC aber nicht werden.

, 2. Weihnachtsfeiertag): Die Ruhe ist vorbei, zumindest spätestens ab Mittag. Dann sorgen Rückreisende für zähfließenden Verkehr. So stark wie das Verkehrsaufkommen vor dem Wochenende dürfte es laut ADAC aber nicht werden. Ab Dienstag ( 27. Dezember ): Der ACE prognostiziert für die Folgetage auf Weihnachten erneut „sehr viel Verkehr in den Innenstädten“. Die Parkmöglichkeiten würden vermutlich vielerorts bereits ab den späten Vormittagsstunden erschöpft sein. Der Verkehr auf den Fernstraßen ist voraussichtlich an den Nachmittagen dichter als an den Vormittagen.

): Der ACE prognostiziert für die Folgetage auf Weihnachten erneut „sehr viel Verkehr in den Innenstädten“. Die Parkmöglichkeiten würden vermutlich vielerorts bereits ab den späten Vormittagsstunden erschöpft sein. Der Verkehr auf den Fernstraßen ist voraussichtlich an den Nachmittagen dichter als an den Vormittagen. Sonntag (1. Januar, Neujahr): Voller wird es laut ADAC dann noch einmal am Nachmittag des Neujahrstages – genauso wie zum Ende der niedersächsischen Ferien am 6. Januar (freitags) bis 8. Januar (sonntags).

Das ist die Stauprognose des ACE zu Weihnachten. Foto: ACE Auto Club Europa e.V.

Auf welchen Autobahnen in Niedersachsen sind Staus wahrscheinlich?

Die Baustellensituation in Niedersachsen sei zum Jahresende zwar etwas entspannter als noch im Sommer, teilt der ADAC mit, aber vor allem auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen und der A7 südlich von Hannover gebe es immer noch viele Engpässe, die den Weihnachtsverkehr bremsen könnten.

Voll wird es besonders im Bereich der folgenden Baustellen sowie in den Großräumen Hamburg und Bremen:

auf der A1 zwischen Bramsche und Vechta in beide Richtungen

zwischen Bramsche und Vechta in beide Richtungen auf der A7 zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd in beide Richtungen

zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd in beide Richtungen auf der A7 zwischen Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter in beiden Richtungen

zwischen Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter in beiden Richtungen auf der A7 zwischen Seesen/Harz und Echte in beiden Richtungen

Auf der Autobahn 2, die vor allem für das Braunschweiger Land wichtig ist, sind keine Baustellen angekündigt. Die zunächst angekündigte Baustelle an der Anschlussstelle Helmstedt-Ost/Marienborn wurde auf das kommende Jahr verschoben.

