Auto prallt gegen Baum - Fahrerin in Lebensgefahr

Cuxhaven. Nach einem schweren Verkehrsunfall schwebt eine Autofahrerin in Lebensgefahr. Außerdem landete in Papenburg ein Auto im Kanal.

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Bülkau (Landkreis Cuxhaven) lebensgefährlich verletzt worden. Am Donnerstagmittag kam die 48-Jährige aus Bülkau von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum am Straßenrand, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

Auto landet in Papenburg kopfüber in Kanal

Ein Auto ist in Papenburg in einen Kanal gefallen. Der Fahrer war mit seinem Fahrzeug zuvor mit einem anderem Auto zusammengestoßen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Auf Bildern war zu sehen, wie das Auto kopfüber in dem Kanal lag.

Laut der Feuerwehr konnte sich der Fahrer mit Hilfe von Passanten über den Kofferraum aus seinem Fahrzeug befreien. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht. Wegen der Bergungsarbeiten wurde eine der zwei entlang des Kanals laufenden Straßen für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein größerer Rückstau.

Polizist nach Drogenfund im Heidekreis verletzt

Ein Polizist ist bei einem Einsatz in einem Ankunftszentrum für Geflüchtete in der Lüneburger Heide leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger Bewohner habe während einer Durchsuchung aufgrund eines Drogenfundes in der Unterkunft nach einer aufgeschnittenen Konservendose gegriffen und mit einem Angriff gedroht, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Der Mann sei durch einfache körperliche Gewalt zu Boden gebracht und dort fixiert worden. Dabei habe sich der 55-jährige Beamte an der rechten Hand verletzt.

Die Beamten waren am Mittwochvormittag vom Sicherheitsdienst in das Gebäude gerufen worden. Demnach soll es nach einem Fund von Betäubungsmitteln zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Sicherheitsleuten gekommen sein. Die Polizisten durchsuchten nach eigenen Angaben mehrere Wohnbereiche und stellten Marihuana, Bargeld und ein Mobiltelefon sicher. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

