Zwei Tote und ein Verletzter bei Unfall auf Autobahn

Bei einem Verkehrsunfall sind auf der Autobahn 27 bei Geestland zwei Menschen ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Autos an dem Unfall am Freitagmittag beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde (Landkreis Cuxhaven). Außer den drei Personen sollen keine weiteren verletzt worden sein. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst offen. Die Polizei wollte im Lauf des Freitags weitere Angaben machen.

Die Autobahn 27 ist in Richtung Cuxhaven gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden aufgerufen, die Strecke weiträumig zu umfahren. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen staute sich der Verkehr am Freitagnachmittag vor der Unfallstelle auf vier Kilometern Länge. Neben Rettungskräften seien auch ein Gutachter und Kriminaltechniker an der Unfallstelle im Einsatz, sagte der Polizeisprecher.

Zwei Hunde bei Unfall im Kreis Oldenburg tödlich verletzt

Zwei Hunde sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten (Landkreis Oldenburg) tödlich verletzt worden. Eine Autofahrerin wurde am Freitagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 33-Jährige aus Delmenhorst fuhr auf der A28 in Richtung Oldenburg, als die Hunde die Fahrbahn kreuzten. Die Frau sei mit ihrem Wagen ausgewichen, habe den Zusammenstoß aber nicht verhindern können. Die Hunde starben noch an der Unfallstelle. Ein Notarzt versorgte die Fahrerin, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Hundehalter hatte seine Tiere bereits vermisst und nach ihnen gesucht.

Falsches „stilles Örtchen“: Toiletten-Diebstahl in Bremerhaven war eine Verwechslung

Was als vermeintlicher Diebstahl eines mobilen Toilettenhäuschens begann, hat sich als Verwechslung der betreffenden Straße herausgestellt. Die Aufstellerfirma hatte am Donnerstag in Bremerhaven ein fehlendes Toilettenhäuschen auf einer Baustelle gemeldet - sie vermutete einen Diebstahl. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Fahrer eines Miet-Lokus-Transporters nur zwei Straßennamen verwechselt. Er sammelte also versehentlich das falsche „stille Örtchen“ ein - statt die mobile Toilette einer anderen, wenige 100 Meter entfernten Baustelle.

Die mobile Toilette wurde zurückgebracht, die Ermittlungen eingestellt. Und damit gilt laut Polizei: „Das allgemeine Rätselraten darüber, was wohl die Diebe mit einem Baustellenklo hätten anfangen wollen, hat ein Ende.“

