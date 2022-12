Hannover: 84-Jährige stirbt nach Überfall an Heiligabend

Hannover. An Heiligabend trat eine Unbekannte der 84-Jährigen gegen die Hüfte und drang in die Wohnung der Seniorin ein. Das Opfer starb im Krankenhaus.

Nach einem Überfall an Heiligabend ist eine 84 Jahre alte Frau am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte die Seniorin am Samstag ihre Hannoveraner Wohnung verlassen, als sie eine Frau im Hausflur bemerkte. Sie ging zurück in ihre Wohnung, doch die Frau folgte und trat ihr gegen die Hüfte. Die 84-Jährige stürzte zu Boden, die Unbekannte lief durch die Wohnung. Dann floh die Frau.

Die Seniorin konnte über den Hausnotruf die Feuerwehr verständigen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort starb sie am 1. Weihnachtsfeiertag. Ob die mutmaßliche Täterin etwas gestohlen hat, war zunächst unklar. Die Hannoveraner Polizei sucht nach der Täterin im Alter von 30 bis 40 Jahren. Es wird wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt.

Weihnachtsessen in Bissendorf endet mit zwei Verletzten

Ein kleiner Brand bei einem weihnachtlichen Familienessen in Bissendorf im Landkreis Osnabrück hat am späten Heiligabend zu zwei Verletzten geführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden am Vorabend ein 82-Jähriger schwer und ein 10-jähriges Kind leicht verletzt. Grund für den Brand war nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Verpuffung, nachdem jemand der Anwesenden versuchte, die Brenner eines Tischraclette-Grills mit Spiritus aufzufüllen.

Der Senior erlitt Brandverletzungen im Gesicht und an der linken Hand. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Das Kind bekam den Angaben zufolge wahrscheinlich etwas Spiritus in die Augen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. An dem Gebäude entstand kein Schaden.

Frau und drei Polizisten bei Brand in Nordenham leicht verletzt

Beim Brand eines Tisches in Nordenham im Landkreis Wesermarsch sind am frühen Sonntagmorgen vier Menschen durch Rauchgase leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 70 Jahre alte Frau vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, drei Polizeibeamte wurden vor Ort behandelt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet in der Wohnung der 70-Jährigen die Tischdecke des Wohnzimmertisches in Brand, das Feuer weitete sich auf den Tisch aus. Die Polizisten brachten die 70-Jährige ins Freie, die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnung in dem Haus mit vier Wohneinheiten sei weiter nutzbar, hieß es.

Kreis Hildesheim: Autofahrt endet im Misthaufen – ein Mann leicht verletzt

In einem Misthaufen ist das Auto eines 18 Jahre alten Fahrers in der Gemeinde Harsum im Landkreis Hildesheim steckengeblieben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der Wagen an Heiligabend von einer mit feuchtem Schlamm bedeckten Straße ab. Die Fahrzeugfront des Autos blieb danach in dem Misthaufen stecken. Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und später ins Krankenhaus gebracht.

Kreis Osnabrück: Autofahrerin fährt mit Wagen gegen eine Hauswand

Eine Frau ist in Hagen am Teutoburger Wald im Landkreis Osnabrück mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand gefahren. Die 40 Jahre alte Fahrerin blieb bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wurde demnach auf rund 75.000 Euro geschätzt. Da die Beamten Hinweise auf Alkoholkonsum feststellten, beschlagnahmten sie den Führerschein der Frau und veranlassten eine Blutprobe. Das Auto wurde abgeschleppt.

