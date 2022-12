Weil: Derzeit beherrschbare Corona-Entwicklung in Niedersachsen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil setzt in naher Zukunft auf die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen. „Wir haben es aktuell in Niedersachsen mit einer beherrschbaren Corona-Entwicklung zu tun. Das derzeit niedrige Schutzniveau scheint ausreichend zu sein“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Ob sich das im Laufe des Winters fundamental ändere, könne er nicht sagen. „Aber erfreulicherweise gibt es dafür bislang keine Anzeichen.“ Die derzeit starke Infektionswelle sei nur zu einem kleineren Teil eine Corona-Welle.

Kein Daum für Ende von Maskenpflicht in Niedersachsen

Gefragt, ob es bei den Corona-Maßnahmen in naher Zukunft keine Veränderung in die eine oder andere Richtung gibt, sagte der Ministerpräsident: „Das ist der Plan. Ich hoffe, es gelingt uns auf der aktuellen Grundlage gut durch den dritten Winter zu kommen. Dann werden wir zum Frühjahr hin sicherlich darüber reden können, ob wir die Schutzvorkehrungen generell noch weiter brauchen.“ Auf ein konkretes Datum wollte er sich nicht festlegen.

Einige Bundesländer hatten beispielsweise die Maskenpflicht im Nahverkehr oder die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion beendet. In Niedersachsen ist dies bislang nicht vorgesehen.

Mehr als 50 Millionen Corona-Tests im bisherigen Jahr

Mehr als 50 Millionen Corona-Tests sind in diesem Jahr in Niedersachsen bislang genommen worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mit. Bis Mitte Dezember waren laut Ministerium rund 2,7 Millionen der Tests positiv. Selbsttests, die etwa in Drogeriemärkten erhältlich sind, werden in diese Zahlen nicht mit eingerechnet.

Bis Mitte Mai wurden wöchentlich jeweils mehr als eine Million Tests genommen. Danach wurden es spürbar weniger - in vielen Wochen waren es jeweils etwa eine halbe Million. Mitte Dezember sank die wöchentliche Zahl erstmals in diesem Jahr unter die Marke von 300 000 Tests.

Corona-Test in Niedersachsen mittlerweile oft nicht mehr nötig

Die Positivrate der Tests lag in den ersten beiden Wochen des Jahres bei unter einem Prozent, Mitte des Jahres hingegen bei jeweils mehr als zehn Prozent. In den vergangenen Wochen lag diese Rate zwischen drei und fünf Prozent.

Zeitweise waren in diesem Jahr Corona-Tests für viele Menschen in Niedersachsen Voraussetzung für zahlreiche Freizeitbereiche. Seit dem Frühjahr sind viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen und somit auch die Verpflichtung für einen Test. Derzeit sind Tests noch vorgeschrieben in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen.

Ende der Isolationspflicht in Bremen? Koordination mit Niedersachsen

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hält ein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte mittelfristig für sinnvoll. „Wenn die Pandemie zur Epidemie wird, dann ist es sinnvoll die Verantwortung für den Infektionsschutz wieder an die Menschen zurückzugeben“, sagte Bovenschulte der Deutschen Presse-Agentur. Wie bei anderen Infektionskrankheiten bedeute dies, dass Erkrankte eigenverantwortlich zuhause bleiben, wenn sie Fieber haben oder wissen, dass sie ansteckend sind.

Ein konkretes Datum für das Ende der Isolationspflicht nannte Bovenschulte nicht. „Es empfiehlt sich ein gemeinsames Vorgehen mit Niedersachsen, weil Zehntausende Menschen aus Niedersachsen in Bremen arbeiten und umgekehrt.“

Ende der Maskenpflicht – auch hier Abstimmung mit Niedersachsen

Im November hatten Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein sich darauf verständigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Menschen zu beenden. Wer im Land Bremen ein positives PCR-Testergebnis erhält, muss für fünf Tage in Isolation.

Auch beim Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr wolle sich Bremen mit dem Nachbarland eng abstimmen, sagte der Bürgermeister. Zwar habe Bremen schon den 1. März als Ziel vorgegeben. „Aber es ist wegen der Bedeutung des grenzüberschreitenden Verkehrs grundsätzlich sinnvoll, eine einheitliche Regelung zu haben“, betonte Bovenschulte.

Er sei sicher, einen gemeinsamen Weg mit Niedersachsen zu finden. „Wenn Niedersachsen dann die Maskenpflicht ein paar Wochen später auslaufen lassen will, würden wir im Sinne der Einheitlichkeit sicherlich mitziehen“, sagte er. Allerdings sehe er auch, dass die Akzeptanz der Maskenpflicht nachlasse und Konflikte zunähmen.

