Mann überquert A1 und wird von Auto erfasst - tödlich verletzt

Ein Mann hat die Autobahn 1 Richtung Bremen auf Höhe Bramsche (Kreis Osnabrück) zu Fuß überquert, ist dabei von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 30-Jährige sei am frühen Montagmorgen noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Fahrer des Autos und seine drei Kinder, die mit ihm im Auto saßen, standen unter Schock und wurden medizinisch betreut. Mehrere Fahrstreifen der A1 Richtung Bremen waren für die Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Fahrer schläft am Steuer ein und prallt gegen anderes Auto

Ebenfalls auf der A1 ist ein unter Drogen stehender Autofahrer bei Bremen am Steuer eingeschlafen und auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag wurden zwei Männer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 54-Jährige war auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als er einschlief und mit seinem Wagen ungebremst gegen ein Auto, das wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen stand, prallte. Ein Mann kam ins Krankenhaus, auch der Unfallfahrer wurde in einer Klinik behandelt.

Nach eigenen Angaben hatte er am Morgen Cannabis konsumiert, ein Drogenschnelltest war positiv. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Der 54-Jährige, der aus Norwegen kam, muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Beide Autos wurden abgeschleppt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Garagenbrand greift auf Wohnhaus über - 100 000 Euro Schaden möglich

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Großenkneten (Kreis Oldenburg) ist nach ersten Schätzungen wohl ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest, sie befinde sich aber mutmaßlich im sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher Sonntagabend.

Der 69 Jahre alte Hauseigentümer hatte das Feuer am Sonntagnachmittag in seinem Carport entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Trotz der Löschversuche der Feuerwehr breiteten sich die Flammen auf das Wohnhaus nebenan aus. Die Garage wurde vollständig zerstört, das Haus ist unbewohnbar. Der 69-Jährige und seine 66-jährige Frau blieben unverletzt. Als das Feuer ausbrach, wurde ein Hybridfahrzeug im Carport geladen. Ob das zu dem Brand geführt hatte, war am Sonntagabend noch unklar.

