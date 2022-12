Auto kracht in Baum – Zwei 18-Jährige sterben bei Unfall

Bei einem Zusammenprall eines Autos mit einem Baum sind die zwei 18 Jahre alten Insassen getötet worden. Die zwei 17 und 19 Jahre alten Mitfahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei Rotenburg am Dienstag mitteilte.

Zu dem Unfall kam es am Sonntag im Landkreis Rotenburg auf der Kreisstraße zwischen Gnarrenburg und Bremervörde. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto nachts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Baum gekracht. Die Kreisstraße war zeitweise gesperrt.

16-Jähriger fällt von Motorrad und wird von Straßenbahn erfasst - tot

Ein 16-Jähriger ist in Bremen nach einem Sturz von seinem Motorrad von der Straßenbahn erfasst worden. Er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Offenbar hatte der 16-Jährige zuvor mit seinem Motorrad eine Straßenkante touchiert.

Die genaue Ursache des Unfalls aus der Nacht war laut Polizei am Dienstagmorgen noch unklar. Der 65 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn leitete eine Gefahrenbremsung ein, doch die Bahn kam nicht rechtzeitig zum Stehen.

Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich - Fahrer in Lebensgefahr

Ein Autofahrer ist bei Garrel (Kreis Cloppenburg) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 36 Jahre alte Mann sei am Montagabend mit seinem Fahrzeug zunächst durch einen Graben gefahren und anschließend gegen den Baum gestoßen, teilte die Polizei Cloppenburg mit. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Autofahrer verliert Kontrolle - Wagen überschlägt sich

Auf dem Nordwestring bei Neuenhaus hat sich am Dienstag ein Autofahrer mit seinem Auto überschlagen. Er hatte aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und landete auf einem angrenzenden Feld, wie eine Sprecherin der Polizei Nordhorn am Morgen mitteilte. Er befreite sich selbst aus dem Auto und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten am frühen Dienstagmorgen weiter an.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hildesheim

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten auf einem Tankstellengelände in Hildesheim gesprengt. Verletzte gab es durch die Explosion keine, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch Bargeld sei nicht entwendet worden.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. „Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos“, teilten die Beamten mit. In den vergangenen Tagen hatte es auch an anderen Orten in Niedersachsen wieder Geldautomatensprengungen gegeben, etwa in Göttingen.

