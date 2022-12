Niedersachsen: Autofahrer kracht gegen Brückengeländer

Bad Zwischenahn. Der Fahrer aus Bad Zwischenahn wird bei dem Unfall am Dienstag schwer verletzt. Ebenso erging es einem 54-Jährigen beim Baumfällen im Kreis Osnabrück.

Ein Pkw ist am Dienstag in Bad Zwischenahn mit einem Brückengeländer kollidiert.

Ein Autofahrer ist in Bad Zwischenahn – das liegt im Landkreis Ammerland – gegen ein Brückengeländer gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 47 Jahre alte Mann hatte am Dienstag in einer Linkskurve im Ortsteil Aue die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, war die genaue Unfallursache zunächst unklar. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kreis Osnabrück: Mann beim Baumfällen schwer verletzt

Ein Mann ist bei Baumfällarbeiten im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Der 54-Jährige hatte am Dienstag mit Familienangehörigen im Wald bei Eggermühlen einen Baum gefällt, wie die Polizei mitteilte. Als der Baum bereits am Boden lag und weiter bearbeitet wurde, drehte er sich unerwartet. Dabei wurde laut Polizei ein Bein des 54-Jährigen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Schwerverletzter nach Garagenbrand in Dissen

Bei einem Feuer in einer Garage in Dissen im Landkreis Osnabrück hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er am Dienstag versucht, zusammen mit seinem Sohn den Brand zu löschen. Die Feuerwehr konnte anschließend verhindern, dass die Flammen auf ein Mehrfamilienhaus übergriffen, doch es entstand heftiger Rauch. Vier weitere Menschen wurden leichter verletzt. Die Brandursache stand noch nicht fest.

