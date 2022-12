Transporterfahrer nach Unfall stundenlang eingeklemmt

Burgdorf. Mehrere Unfälle und Brände mit sehr hohen Sachschäden – davon berichtet die Polizeistationen in Niedersachsen. Der Blaulicht-Überblick am Mittwoch.

Ein 36-Jähriger ist bei einem Unfall zwischen Burgdorf und Uetze (Region Hannover) in seinem Transporter eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er am frühen Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen in einen Graben entlang der Bundesstraße 188 gefahren.

Die Rettungsarbeiten dauerten auch drei Stunden nach dem Unfall noch an, sodass die Polizei zunächst keine weiteren Details zum Sachschaden, dem Zustand des Verletzten oder dem Unfallhergang machen konnte.

Unfall auf der B401 bei Papenburg - zwei Frauen leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der Bundesstraße 401 in Esterwegen (Landkreis Emsland) sind zwei junge Frauen leicht verletzt worden. Zu dem Unfall am frühen Mittwochmorgen kam es aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes, wie die Polizei mitteilte.

Bei den Verletzten handelt es sich um die 24-jährige Fahrerin und die 15-jährige Beifahrerin des einen Wagens, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20 000 Euro.

800 000 Euro Schaden bei Brand auf Gelände einer Biogasanlage

Ein Feuer hat an einer Halle zur Getreidetrocknung in Rosche (Landkreis Uelzen) einen Sachschaden von etwa 800 000 Euro hinterlassen. Das Gebäude auf dem Gelände einer Biogasanlage brannte in der Nacht zum Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf die Biogasanlage konnte verhindert werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden.

500 000 Euro Sachschaden nach Brandstiftung in einem Wohnhaus

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Vechta vermutet die Polizei Brandstiftung als Ursache. Noch in der Nacht sei nach Zeugenaussagen ein Mann als mutmaßlicher Brandstifter in der Nähe des Brandortes vorläufig festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Identität des Tatverdächtigen stand zunächst nicht fest. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Bewohner des Hauses seien verreist gewesen, hieß es. Bei dem Feuer entstand in der Nacht zu Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von 500 000 Euro. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht. Insgesamt waren laut Polizei 80 Feuerwehrleute und Kräfte des Technischen Hilfswerks im Einsatz.

Mehr Blaulicht-News

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de