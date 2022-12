Frontalzusammenstoß bei Flucht vor Polizei – ein Schwerverletzter

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Jugendlicher ohne Führerschein in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Als der 17-Jährige in eine Polizeikontrolle kam, habe er mit seinem vollbesetzten Wagen plötzlich Gas gegeben und sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse musste die Polizei die Verfolgung am Donnerstagabend abbrechen. Wenig später sei der Wagen mit dem Jugendlichen frontal in ein Auto auf der Gegenfahrbahn geprallt. Dessen 64 Jahre alter Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 15 bis 16 Jahre alten Mitfahrer des Jugendlichen flüchteten den Angaben zufolge zunächst von der Unfallstelle, konnten von der Polizei allerdings in der Nähe gefasst werden. Alle Insassen dieses Wagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Gegen den 17-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Faule Fischstäbchen rufen Polizei auf den Plan

Der Gestank gammeliger Fischstäbchen hat in Bremerhaven einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses habe Alarm geschlagen, weil es aus einer Wohnung fürchterlich stank, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch die Beamten nahmen im Treppenhaus den intensiven Geruch wahr, der Schlimmeres befürchten ließ. Weil niemand öffnete, brach die Feuerwehr am Donnerstag die Wohnungstür auf und stieß rasch auf die Ursache des Gestanks: verdorbene Fischstäbchen. Diese seien ordnungsgemäß entsorgt worden, hieß es.

Wenige Stunden später folgte für die Einsatzkräfte der Seestadt der nächste Notruf in Sachen Lebensmittel. In einer Wohnung schlug der Rauchmelder an, Nachbarn nahmen Brandgeruch wahr. Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass dort eine Frau ihr Hühnerfrikassee auf dem Herd vergessen hatte. Es war im Topf völlig ausgebrannt.

Feuerwerkskörper im Wert von 25.000 Euro gestohlen

Die Polizei in Nordhorn sucht nach gestohlenen Feuerwerkskörpern im Wert von 25 000 Euro. Die Ware wurde in der Nacht zu Freitag aus einem verschlossenen Container auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes entwendet, wie ein Sprecher mitteilte. Die unbekannten Täter stahlen mehrere Kartons mit der Pyrotechnik. Aufgrund der Menge gehen die Ermittler davon aus, dass das Diebesgut mit einem Lastwagen oder einem großen Anhänger abtransportiert wurde.

Mann bedroht Nachbarin und schießt mit Schreckschusspistole

Ein 25-Jähriger hat in Bremen eine Nachbarin auf Parkplatzsuche bedroht und mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft geschossen. An einem Platz zum Wenden habe sich der Mann am Donnerstagabend im Stadtteil Bremen-Walle vor das Auto der 38-Jährigen gestellt und die Waffe gezogen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Nachbarin, die dort eigentlich einen Parkplatz suchte, sei deshalb rückwärts davongefahren. Danach habe der Mann mehrmals mit der Pistole in die Luft geschossen und sei mit seinem Auto weggefahren.

Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um eine echte Pistole handelte, waren Spezialeinheiten der Polizei im Einsatz. Als diese ihn stoppten, fanden sie in dem Wagen gefälschte Markenware. Es handelte sich um Schuhe. Der Mann aus Bremen wurde festgenommen. Ihn erwarten Anzeigen wegen Bedrohung sowie wegen Verstößen gegen das Marken- und das Waffengesetz, wie die Polizei mitteilte. Die Führerscheinstelle prüft, ob der 25-Jährige weiterhin Auto fahren darf.

Feuerwehr rettet Pferd aus der Leine – von Böller aufgeschreckt?

Feuerwehrleute haben in Seelze bei Hannover ein blindes Pferd aus dem Fluss Leine gerettet. Wie Einsatzleiter Marek Wegner berichtete, war das Pferd Johnny am Freitag offenbar von einem Silvesterböller aufgeschreckt worden und von der Koppel gerannt. Weil es nichts sehen konnte, lief das Tier in den Fluss, aus dem es alleine nicht mehr herausfand.

Als die vom Pferdehalter informierten Feuerwehreinsatzkräfte eintrafen, war Johnny bereits ein Stück weit flussabwärts gewandert. „Die Einsatzstelle war etwa 400 Meter weit von der Pferdekoppel entfernt“, sagte Wegner. Das Pferd habe ruhig in der Mitte des Flusses auf einer Sandbank gestanden.

Feuerwehrleute retten ein blindes Pferd aus dem Fluss Leine. Das Pferd Johnny war offenbar von einem Silvesterböller aufgeschreckt worden und von der Koppel gerannt. Weil es nichts sehen konnte, lief das Tier in den Fluss, aus dem es alleine nicht mehr herausfand. Foto: Fernando Martinez Lopez / dpa

Zusammen mit der Wasserrettungsgruppe der benachbarten Feuerwehr in Lohnde sei die Rettung angegangen worden. Um das blinde Pferd nicht zu erschrecken, sei auf ein Boot verzichtet worden. Der Helfer sei zu Fuß in die Flussmitte gegangen, habe dem ruhig wartenden Tier ein Halfter umgelegt und sei zusammen mit ihm wieder zum Ufer gegangen. Dort wurde Johnny bereits von seinem Halter erwartet. Am Schluss sei das Pferd auch einem Tierarzt vorgeführt worden. Es sei wohlbehalten aus seiner misslichen Lage herausgekommen, sagte Wegner.

Polizei fasst mutmaßliche Zigarettendiebe in Rotenburg

Die Polizei im Landkreis Rotenburg hat vier Verdächtige festgenommen, die mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen haben sollen. Die Männer im Alter zwischen 27 und 38 Jahren sollen in der Nacht auf Montag in den Orten Bothel und Hemslingen zugeschlagen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Während einer der Aufbrüche wurden die Täter gestört und flüchteten. Kurze Zeit später fanden die Ermittler die Verdächtigen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen und Autos entdeckten die Polizisten eine große Menge an Zigaretten. Alle vier Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

