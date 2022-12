Böllern an Silvester – Wie schlimm ist der Krach für Haustiere?

Einige Experten empfehlen zur Entspannung beim Silvester-Krach Alkohol für Hunde

für Hunde Tiere können durch das Knallen der Böller an Silvester in Panik geraten.

an Silvester in Panik geraten. Teils finden Hunde und Katzen nicht mehr nach Hause, wenn sie sich in Panik zu weit von ihrem Revier entfernt haben.

Das Jahr 2023 geht zu Ende. Obwohl Böllern an Silvester in einigen Städten verboten ist, wird es zum Jahreswechsel sicherlich knallen. Wir freuen uns über das Feuerwerk, aber unsere Haustiere leiden unter dem laut Krach. Wie schlimm ist der Silvester-Krach für Tiere wirklich und wie geht man am besten damit um? Wir machen den Faktencheck.

Behauptung: „Wegen ihres sensiblen Gehörs leiden Hunde und Katzen stark unter dem Krach und der Aufregung von Silvester-Böllern.“





Faktencheck: Laut Braunschweiger Tierheim ist die Gefahr für Haustiere recht hoch. Dies liegt besonders daran, dass Hunde und Katzen bei Panik schnell die Flucht ergreifen. So können Unfälle entstehen oder die Tiere finden nicht mehr nach Hause.

Kann man seine Haustiere an Silvester alleine lassen?

Laut Braunschweiger Tierheim sei das vom individuellen Tier abhängig. Es gäbe Tiere, denen die Böller gar nichts machen und die ganz entspannt mit dem Trubel seien. Aber grundsätzlich solle man besser bei seinem Tier bleiben. Man kann nie wissen, was passiert und ob das Tier nicht doch in Panik gerät, erklärt das Tierheim weiter.

Das Braunschweiger Veterinäramt rät eher dagegen: Auch Tiere, die üblicherweise gelassen und selbstbewusst sind, sollten in der Ausnahmesituation - zum Beispiel lautstark feiernde Menschen oder Feuerwerk - grundsätzlich nicht allein sein.

Wie hoch ist die Gefahr durch das Silvester-Böllern für Haustiere?

Die Gefahr ist für Haustiere recht hoch, so das Braunschweiger Tierheim. Hunde oder Katzen, die Freigang bekommen, würden schnell in Panik durch das laute Knallen geraten und suchen dann ihr Heil in der Flucht. Die Hunde und Katzen finden teilweise nicht wieder nach Hause, so ein Sprecher des Tierheims weiter, weil sie sich in Panik zu weit von ihrem gewohnten Revier entfernen.

Die Gefahr eines Verkehrsunfalls bestehe zusätzlich, wenn die Tiere kopflos über Straßen rennen. Aber auch Kleintiere, besonders Vögel, können sich in ihren Volieren oder Käfigen verletzten, wenn sie sich erschrecken und gegen die Gitter knallen, heißt es weiter.

Das Veterinäramt sagt: Insbesondere ängstliche Hunde und Katzen können erheblichen Leiden ausgesetzt sein. Diese Tiere sollten in der Silvesternacht von einer engen Bezugsperson betreut werden. Nagetiere - zum Beispiel Kaninchen oder Meerschweinchen - seien ebenfalls betroffen, auch wenn das weniger offensichtlich sei.

Wie kann man seine Haustiere an Silvester und in der Zeit davor beruhigen?

Am besten versucht man den Lärm und die Lichtblitze möglichst abzuschwächen, empfiehlt das Tierheim Braunschweig. Zum Beispiel könne man Rollläden runterlassen und Musik im Haus anmachen. Vögeln und Kleintieren helfe es das Licht im Raum anzulassen.

Wichtig bei Hunden ist es laut Tierheim, sie nicht in ihrer Angst zu bestätigen, indem man beruhigend auf sie einredet, während sie Angst haben. Da sei es tatsächlich besser, die Angst des Hundes zu ignorieren und ihm durch ein ruhiges und souveränes Auftreten Sicherheit an ihn weiterzugeben.

Hunde können gemeinsam mit Halter oder Halterin ein Verhaltenstraining absolvieren, das aber schon lange vor Silvester begonnen haben sollte, sagt dazu das Veterinäramt.

Wann kommen Beruhigungsmittel für Hunde oder Katzen infrage?

Eine Sprecherin des Braunschweiger Tierheims sagt, das ein Einsatz von Beruhigungsmitteln für Haustiere ganz individuell und in Absprache mit dem Haustierarzt entschieden werden muss.

Laut Veterinäramt kommt bei Hunden und Katzen an Silvester die Verabreichung von Beruhigungsmitteln infrage.

Kann ich meinem Hund Alkohol oder CBD-Mittel zur Beruhigung geben?

Vor einigen Jahren hat Hundetrainer Martin Rütter empfohlen, Hunden an Silvester Eierlikör zur Beruhigung zu geben. Einige Experte empfehlen auch CBD-Mittel.

Weder das Tierheim Braunschweig noch das Veterinäramt können dies jedoch empfehlen. Laut Sprecher des Veterinäramts seien dies Wirkstoffe sind nicht als Tierarzneimittel zugelassen und somit bestenfalls wirkungslos.

