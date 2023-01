Silvesterlotterie: Erster Millionär 2023 in Niedersachsen

Hannover. Eine Million Euro gehen in die Region Hannover. Der Gewinner kaufte sein Glückslos noch am Silvestertag.

Die Spielteilnehmer der Silvesterlotterie von Lotto Niedersachsen haben in der Silvesternacht den Ziehungsergebnissen der Jahresendlotterie mit Spannung entgegengeblickt. Denn pünktlich zum Start des neuen Jahres veröffentlichte Lotto Niedersachsen die am 31. Dezember 2022 gezogenen Gewinnzahlen der Endziffernlotterie, sodass ein Niedersachse als Millionär in das Jahr 2023 starten konnte.

Nach dem Anstoßen auf das neue Jahr dürfte der Jubel in der Region Hannover besonders laut gewesen sein. Sechs richtige Endziffern auf dem Los der Silvesterlotterie verhalfen einem noch unbekannten Spielteilnehmer zu seinem Millionengewinn in der Gewinnklasse 1. Sein Glückslos der Silvesterlotterie hatte er noch am Silvestertag in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in der Region Hannover gekauft.

50.000 Euro für fünf richtige Endziffern

Zusätzlich zum Spitzentreffer dürfen sich alle Spielteilnehmer mit fünf richtigen Endziffern über je 50.000 Euro in der Gewinnklasse 2 freuen, alle Glücklichen mit vier richtigen Endziffern erhalten je 5.000 Euro in der Gewinnklasse 3 sowie diejenigen mit einer richtigen Endziffer je 10 Euro in der Gewinnklasse 4.

Die Silvesterlotterie wurde bereits zum dritten Mal von Lotto Niedersachsen am Jahresende veranstaltet. Bei der Endziffernlotterie wurden die Gewinnzahlen der vier Gewinnklassen nach dem Zufallsprinzip ermittelt.

red

