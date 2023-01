Niedersachsen verdient mehr Geld aus Öl- und Gasförderung

Deutschlands erstes Flüssiggasterminal geht in Betrieb

Deutschlands erstes Flüssiggasterminal geht in Betrieb

Deutschland muss auf russisches Erdgas verzichten und setzt notgedrungen auf LNG. Die Bundesregierung hatte infolge des Ukraine-Kriegs im Eiltempo den Bau von Importterminals für Flüssiggas vorangetrieben. Am Samstag geht das erste LNG-Terminal an der Nordseeküste bei Wilhelmshaven in Betieb.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Wirtschaft und Finanzen