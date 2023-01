Tödlicher Unfall: Auto rammte Baum – Mann kam ums Leben

Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist am Neujahrstag im Landkreis Osnabrück mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Nach Polizei-Angaben starb der Mann noch an der Unfallstelle nahe Bad Rothenfelde. Weshalb das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Die Kreisstraße war am Sonntagnachmittag mehrere Stunden gesperrt.

Auto fährt gegen Baum – Mann schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in Rastdorf (Landkreis Emsland) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gefahren. Der Mann wurde bei dem Aufprall in der Nacht von Sonntag auf Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Unfall war am Montag zunächst unklar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Nordstraße war am frühen Montagmorgen mehrere Stunden gesperrt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Dachstuhl einer Gaststätte im Landkreis Oldenburg brennt

Der Dachstuhl einer Gaststätte in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) hat am Neujahrsabend in Flammen gestanden. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache sei noch unklar. Dem Sprecher zufolge wird geprüft, ob es einen Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk gibt. Das Feuer sei schnell gelöscht worden. Nach ersten Schätzungen wird der Schaden an dem Gebäude mit 15.000 bis 20.000 Euro beziffert.

Transporter-Fahrer hält mitten auf Autobahn und schläft ein

Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich in der Neujahrsnacht den mittleren Fahrstreifen der Autobahn 2 als Schlafplatz ausgesucht. Polizisten der Autobahnpolizei Herford fanden den Fahrer in Richtung Hannover schlafend am Steuer vor, wie das Polizeipräsidium Bielefeld am Sonntagabend mitteilte. „Nur durch Glück war es nicht zu einem Unfall mit nachfolgenden Verkehrsteilnehmern gekommen.“ Der 43-Jährige sei geweckt worden. Er sei von einer Silvesterfeier gekommen und „scheinbar stark alkoholisiert gewesen“. Polizisten fuhren danach den Kleintransporter von der Fahrbahn. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de