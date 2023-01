Unfall auf A2 zwischen Braunschweig und Helmstedt

Helmstedt. Bei einem Unfall auf der A2 bei Helmstedt sind am Montagmittag mehrere Fahrzeuge auf der Überholspur kollidiert. Die linke Spur war zeitweise dicht.

Gekracht hat es am Montagmittag auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Braunschweig. In Höhe Helmstedt kollidierten gegen kurz nach 12 Uhr auf der Überholspur mehrere Fahrzeuge. Die linke Spur zwischen Raststätte Lappwald und Helmstedt-West musste zur Absicherung und Unfallaufnahme gesperrt werden. Eines der beteiligten Autos war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Unfall laut Polizei glücklicherweise nicht verletzt.

Stau am Montagmittag auf A2 in Richtung Braunschweig/Hannover

Zwischen 12 und 13 Uhr staute sich der Verkehr in Richtung Braunschweig und Hannover, so dass Autofahrer zeitweise mit 11 Minuten Verzögerungen rechnen mussten. Laut Autobahnpolizei war die Fahrspur gegen kurz nach 13 Uhr wieder befahrbar. Die Räumungsarbeiten sind abgeschlossen, so dass der Verkehr wieder fließen kann. Zur Ursache und den beteiligten Fahrzeugen konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen.

red

