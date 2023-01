Familie rettet sich am Neujahrstag aus brennender Wohnung

In Niedersachsen brannte es in den vergangenen Tagen vielerorts. (Symbolbild)

Eine Familie in Hannover hat sich am Neujahrstag aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude, das komplette Erdgeschoss ist jedoch derzeit nicht bewohnbar, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte schätzten den Schaden auf 100.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

Das Feuer brach am Abend aus bisher ungeklärter Ursache aus. Vier Menschen, darunter ein etwa ein Jahre altes Kleinkind, retteten sich aus eigener Kraft ins Freie und blieben unverletzt. Die Bewohner der Wohnung leben laut Angaben der Feuerwehr in den kommenden Tagen bei Verwandten. Für die Nachlöscharbeiten entfernten die Einsatzkräfte zahlreiche Wand- und Dachverkleidungen, hieß es.

Streit in Oldenburg endet mit schwerer Kopfverletzung

Nach einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Oldenburg ist ein 30 Jahre alter Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am frühen Neujahrsmorgen habe sich in der Kneipe ein Streit zwischen mehreren Personen entwickelt, in dessen Verlauf ein 31-Jähriger den 30-Jährigen gestoßen haben soll. Der Jüngere sei daraufhin zu Boden gegangen und dort mit dem Kopf aufgeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und überprüft, wie viel Alkohol im Blut des Verdächtigen war.

Lesen Sie auch:

Unbekannte stehlen wertvolle Rassehunde aus Hipstedt

Unbekannte Täter haben sechs wertvolle Rassehunde vom Gelände einer Hundezucht in Hipstedt (Landkreis Rotenburg/Wümme) entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht zum Samstag gezielt vorgingen. Um auf das Gelände zu gelangen, mussten sie mehrere Vorhängeschlösser knacken, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Aus drei Hundezwingern entwendeten sie zwei Beagle und vier Beagle Harrier. Mit den Jagdhunden, die den Angaben zufolge einen Wert in Höhe eines fünfstelligen Betrags haben, fuhren sie in einem Transportfahrzeug in unbekannte Richtung davon.

Frau bei Hausbrand nahe Cloppenburg schwer verletzt

Bei einem Hausbrand in der Gemeinde Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind vier Menschen verletzt worden. Eine 35 Jahre alte Frau wurde in der Nacht zum Montag von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet. Sie erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Erwachsene und ein Kind. Einer der Erwachsenen verletzte sich am Fuß, als er aus dem Haus sprang.

Alle vier wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das Haus ist nach Angaben der Polizei so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnt werden kann. Was das Feuer ausgelöst hat, wird noch ermittelt.

Zwei Pkws in Söhlde durch Brand beschädig

In Söhlde (Landkreis Hildesheim) ist durch einen Brand in der Nacht auf Montag ein Pkw vollständig zerstört und ein weiterer beschädigt worden, eine angrenzende Hecke fing Feuer. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die 30 Einsatzkräfte vor Ort konnten verhindern, dass der Brand auf ein Wohnhaus übergriff. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 22.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass das Fahrzeug durch einen Feuerwerkskörper in Brand geriet.

Wohnhausbrand in Bad Salzdetfurth - Schaden in Höhe von 240.000 Euro

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Ortsteil Heinde in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ist ein Schaden von rund 240.000 Euro entstanden. Die Hausbesitzerin und zwei Jugendliche wurden am Sonntagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits der gesamte Wintergarten des Hauses. Das Feuer hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen, das stark beschädigt wurde. Die Hausbesitzerin hatte versucht, einen Gasofen einzuschalten. Dabei bemerkte sie ein Zischen am Ventil der Gasflasche und versuchte dieses wieder zu schließen. Dies gelang ihr jedoch nicht und eine Stichflamme entzündete sich. 60 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Weihnachtsmarkt-Bedrohung: Polizei verdächtigt einen Minderjährigen

Der Drohanruf gegen einen Düsseldorfer Weihnachtsmarkt Anfang Dezember ist nach Erkenntnissen der Behörden von einem Minderjährigen gekommen. Diesbezüglich habe es am vergangenen Freitag einen SEK-Einsatz im Raum Osnabrück gegeben, teilte die Düsseldorfer Polizei am Montag mit. Aufgrund seines Alters könnten keine Details genannt werden.

Laut „Bild“ ist der Tatverdächtige erst 15 Jahre alt, er soll am 5. Dezember telefonisch Straftaten unter anderem an dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt sowie an einer Schule in Münster angedroht haben. Der „Bild“ zufolge hat der Tatverdächtige die Telefonnummer seines Apparats zwar technisch verändert, die Ermittler kamen ihm aber dennoch auf die Spur. Nach dem Drohanruf im Dezember hatte die Polizei nacheinander mehrere Weihnachtsmärkte in Düsseldorf geräumt und mit schwerbewaffneten Einsatzkräften gesichert.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de