Achtung Stau! Hier warnt der ADAC zum Ende der Weihnachtsferien

Hannover. Am Wochenende kann es voll werden auf den Autobahnen in der Region. Auf diesen Strecke soll es laut ADAC besonders stressig werden.

Was ist zu beachten in einem Stau?

Rettungsgasse – so geht s richtig

Pünktlich zum Ende der Winterferien warnt der ADAC für das kommende Wochenende vor vollen Autobahnen. Besonders im Bereich von Baustellen könne es auf den Autobahnen rund um die Region Braunschweig-Wolfsburg zu Staus kommen. „Die Rückreisewelle aus dem Weihnachtsurlaub erreicht jetzt ihren Höhepunkt“, teilt der ADAC mit. Die meisten Staus soll es laut ADAC am Samstag und Sonntag (7. und 8. Januar 2023) geben.

Stressig wird es wohl auf der A2 bei Braunschweig und der A7 bei Salzgitter

Der ADAC nennt auch die A2 in seinen Stauwarnungen für das Wochenende. Diese führt direkt an Braunschweig, Helmstedt und Peine vorbei. Immerhin: Auf der A2 sind zurzeit in unserer Region keine Großbaustellen angekündigt. Auf der A7 zwischen dem Dreieck Derneburg-Salzgitter und Hildesheim sieht es anders aus.

Dort werden die Nerven von Autofahrern laut ADAC wohl durch Baustellen auf die Probe gestellt. Denn auf der A7 bei Salzgitter und Derneburg finden zurzeit in beiden Richtungen Brückenbauarbeiten statt. Deshalb ist die Fahrbahn im Baustellenbereich verengt. Die A7 ist ein Nadelöhr vor allem für diejenigen, die aus dem Norden Deutschlands in den Ski-Urlaub in die Alpen gefahren sind.

red

