Oldenburg: 19-Jähriger stirbt nach Kollision mit Zug

Oldenburg. Tragischer Unfall nach Polizeikontrolle in Oldenburg, Taxi-Unfall in Bremen, Rettung aus brennendem Haus – der Blaulicht-Überblick für den Norden.

Die Rettungsdienste hatten in Niedersachsen am Wochenende zu tun (Symbolbild). In Oldenburg gab es einen tödlichen Zug-Unfall, in Bremen starb ein Mann, nachdem ein Taxi ihn unabsichtlich überrollt hatte.

Ein 19-Jähriger ist nach dem Entlassen aus einer Polizeikontrolle in Oldenburg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Bislang deute alles auf einen Unglücksfall, sagte ein Sprecher der Polizei in Delmenhorst am Samstag, die die Ermittlungen zu dem Fall übernommen hat. Noch stünden diese am Anfang. Es werde nicht gegen Oldenburger Polizisten ermittelt. Zunächst müsse geprüft werden, inwieweit Vorwürfe erhoben werden könnten, sagte der Sprecher.

Laut der Delmenhorster Polizei war der 19-Jährige aus dem Ammerland am frühen Samstagmorgen von Oldenburger Polizisten im Stadtgebiet kontrolliert worden, nachdem er alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs war.

Anderthalb Stunden nach Polizeikontrolle von Zug erfasst

Die Beamten stellten bei dem 19-Jährigen demnach einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille fest. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein und nahmen ihn für eine Blutprobe mit auf eine Polizeidienststelle. Danach wurde er entlassen.

Etwa eineinhalb Stunden nachdem die Beamten den 19-Jährigen zu der Kontrolle angehalten hatten, wurde er in der Nähe eines Bahnüberganges von dem Zug erfasst und tödlich verletzt. Er soll zuvor zu Fuß auf einem Gehweg entlang der Bahnschienen unterwegs gewesen sein. Angehörige des 19-Jährigen wurden laut der Polizei von Kriseninterventionsteams betreut. Die Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Leer war bis zum Samstagmittag gesperrt.

Mann in Bremen von Taxi überrollt und tödlich verletzt

Ein gestürzter Mann ist in Bremen von einem Taxi überrollt und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der 25-jährige Taxifahrer am Samstagabend Fahrgäste in einer Gaststätte abholen und hielt in einer Garageneinfahrt. Die Passagiere stiegen ein und besprachen das Fahrziel mit dem Fahrer.

Unbemerkt wollte zur gleichen Zeit ein alkoholisierter Mann (69), der ebenfalls aus der Kneipe kam, hinter dem Auto durchgehen und stürzte. Beim Zurücksetzen sah der Taxifahrer den Liegenden nicht und überrollte ihn mit seinem Wagen. Der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer erlitt einen Schock, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nachbarn retten 84-Jährige aus brennendem Haus - vier Verletzte

Drei Nachbarn haben am Samstagabend eine 84-Jährige aus einem brennenden Einfamilienhaus in Rinteln gerettet. Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die ersthelfenden Nachbarn wurden bei der Rettungsaktion im Landkreis Schaumburg ebenfalls verletzt und anschließend behandelt.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte sich das Feuer bereits bis zum Dach des Hauses ausgebreitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Durch den Brand entstand ein hoher Sachschaden, die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Täter flüchtet nach Überfall auf Pfandleihhaus in Hannover

Ein Dieb hat ein Pfandleihhaus in Hannover überfallen und dabei Schmuck und Uhren gestohlen. Der Täter sei während der Öffnungszeiten in das Geschäft in der Innenstadt gekommen und habe zielgerichtet mit einem Vorschlaghammer eine Glaswand eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 38 Jahre alter Angestellter des Geschäfts flüchtete sofort.

Dann schlug der Dieb mit einem Beil mehrere Glasvitrinen ein und erbeutete den Schmuck und mehrere hochwertige Uhren. Beim Versuch an die Kasse zu gelangen, scheiterte er allerdings und flüchtete anschließend. Die Höhe des Sachschadens war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die die Tat am Samstagnachmittag beobachtet haben.

Leere Mülltonne verletzt Jugendlichen

Ein 15-jähriger Jugendlicher mit Kopfhörer, ein Entsorgungsfahrzeug und eine leere Mülltonne - das sind die Zutaten eines kuriosen Unfalls im Kreis Friesland. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, leerte das Fahrzeug Mülltonnen entlang einer Straße in Schortens. Der Junge war dort zu Fuß unterwegs.

Als das Fahrzeug eine geleerte Tonne wieder absetzte, prallte der Jugendliche dagegen, stürzte und verletzte sich. Sein Kopfhörer wurde beschädigt. Der Junge kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall vom vergangenen Dienstag wegen fahrlässiger Körperverletzung; beschuldigt ist der Fahrer des Müllwagens.

Unbekannte zerstören mit Pyrotechnik ausgestellte Weihnachtskrippe

Eine im Rahmen einer Ausstellung präsentierte Weihnachtskrippe ist auf dem Gelände einer Kirche in Wernigerode im Harz durch Pyrotechnik mutwillig zerstört worden. Das „unbekannte pyrotechnische Erzeugnis“ war in der Nacht zu Samstag von Unbekannten über den Zaun geworfen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Das aus Holz und Gips bestehende Ausstellungsobjekt wurde beschädigt, der Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge rund 5000 Euro betragen. Trümmerteile hätten zudem die Fassade der Kirche und ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

dpa

