Substanz verloren - A7 auf Länge von 50 Kilometern gesperrt

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat auf der A7 bei Göttingen eine „weiße, pulvrige Substanz“ verloren – und so eine Sperrung in Richtung Süden verursacht. Der wachsartige Stoff ist nach ersten Erkenntnissen aus der Nacht nicht gefährlich, verursachte jedoch extreme Glätte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daher sei die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Northeim/Nord und Hann. Münden-Staufenberg/Lutterberg in der Nacht zu Montag vollständig gesperrt worden.

Bei dem Stoff handele es sich vermutlich um Paraffin. Die Beamten vermuten, dass ein Tanklaster die Flüssigkeit verloren hat, die dann angetrocknet sei. Paraffin wird vor allem in der Herstellung von Kerzen verwendet. Es ist ein Nebenprodukt aus der Erdölverarbeitung. Der Verursacher der Verunreinigung sei bisher nicht ausfindig gemacht worden, hieß es. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat auf der Autobahn 7 bei Göttingen eine "weiße, pulvrige Substanz" verloren und so eine Sperrung in Richtung Süden nach Hessen verursacht. Foto: Swen Pförtner / dpa

Fachfirmen müssen A7 reinigen, Umleitungen überlastet

Der ungefähr 50 Kilometer lange Abschnitt wird nun von Fachfirmen gereinigt, wie die Polizei mitteilte. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, könne nicht gesagt werden. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Umleitungsstrecken seien völlig überlastet.

Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Sonntagabend. Einige Verkehrsteilnehmer seien ins Rutschen geraten. Unfälle habe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

