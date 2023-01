Wir legen unsere Webseiten zusammen – die wichtigsten Infos

Wir arbeiten an unserer Technik (Symbolbild) und machen aus sieben Nachrichtenportalen eines – an den Inhalten und dem Service für unsere Nutzerinnen und Nutzer ändert sich nichts.

wir räumen das Internet ein bisschen auf, schaffen ein paar Seiten ab und machen die Welt ein bisschen weniger kompliziert. Die gute Nachricht für Sie: Es ändert sich kaum etwas.

Was geplant ist

Bisher haben wir Sie mit allen aktuellen Infos aus unserer Region und dem Rest der Welt auf sieben Nachrichtenportalen versorgt:

braunschweiger-zeitung.de

wolfsburger-nachrichten.de

salzgitter-zeitung.de

helmstedter-nachrichten.de

gifhorner-rundschau.de

peiner-nachrichten.de

wolfenbuetteler-zeitung.de

Diese sieben Seiten vereinen wir nun in einer: www.braunschweiger-zeitung.de. Aber keine Sorge: Unseren Leserinnen und Lesern entsteht dadurch keinerlei Nachteil.

Wann ist es soweit?

Die Umstellung erfolgt am Donnerstagvormittag, 12. Januar 2023.

Was genau ändert sich?

Unsere Redaktionen arbeiten täglich, um die wichtigen News für Sie schnell und übersichtlich aufzubereiten. Unsere Reporterinnen und Reporter recherchieren Geschichten in der ganzen Region Braunschweig-Wolfsburg und informieren stets aktuell. Das haben wir bisher auf sieben unterschiedlichen Websites gemacht – wobei jeder Artikel auf jeder dieser Seiten erschien, lediglich die Sortierung in den Übersichten war leicht an die jeweilige Region angepasst.

Alle Artikel, die Sie also stets lesen konnten, können Sie weiterhin lesen, allerdings steht jetzt immer braunschweiger-zeitung.de ganz vorn in der URL. Sie haben also weiterhin den vollen Zugriff auf ihre Themen und Interessensgebiete.

Sehe ich jetzt weniger Themen aus meiner Region auf der Startseite?

Nein. Damit wir immer einen schnellen Überblick geben können, was in unserer Region wichtig ist, haben wir die Startseite von braunschweiger-zeitung.de so angepasst, dass wir mehr Nachrichten zeigen können als vorher. So wollen wir gewährleisten, dass wichtige Themen immer im schnellen Überblick zu finden sind und der Fokus auf den lokalen Inhalten liegt.

Daher steht oben im „Aufmacherbereich“ unserer Seite ab nun immer mindestens eine Geschichte aus jedem unserer lokalen Verbreitungsgebiete. Zudem haben wir Wolfsburg und Salzgitter in unserer Navigation nach vorn gezogen, direkt neben Braunschweig. Unsere vier Landkreise (Gifhorn, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel) stehen unter dem Punkt „Region“:

Nutzer von mobilen Endgeräten finden all das im sogenannten „Burger-Menü“ hinter den drei Strichen oben links. Die Inhalte auf ihren lokalen Seiten, wie auch beim Lokalsport sind weiterhin dieselben.

Ich habe mein BZ-WN Plus-Abo aber gar nicht auf braunschweiger-zeitung.de abgeschlossen. Gilt es weiterhin?

Ja. Es ist egal, auf welcher unserer Seiten Sie Ihr BZ-WN PLUS-Abo abgeschlossen haben, denn es galt schon immer für alle Seiten – und damit auch für braunschweiger-zeitung.de. Mit Ihren Zugangsdaten können Sie sich auch auf www.braunschweiger-zeitung.de anmelden und damit all unsere PLUS-Inhalte lesen und Ihren Zugang verwalten, so wie auch auf Ihrer bisherigen Seite.

Was passiert, wenn ich einen Link von einer anderen Seite gespeichert oder geteilt habe?

Alte Links auf unsere Artikel funktionieren weiterhin. Allerdings wird der Artikel nicht mehr auf dem Portal geöffnet, wo Sie ihn bisher aufgerufen haben, sondern immer auf www.braunschweiger-zeitung.de. Keine Sorge: Es bleibt derselbe Artikel, inhaltlich und technisch haben wir nichts verändert, Sie rufen Ihn nur auf einer anderen Seite auf.

Ich lese das E-Paper. Betrifft mich die Änderung auch?

Nein, bei unserem E-Paper bleibt alles wie gehabt und unsere Leserinnen und Leser finden weiterhin die unterschiedlichen lokalen Ausgaben in ihrer App (Apple/Android)oder im Browser unter https://www.braunschweiger-zeitung.de/epaper. Auch für unsere Print-Ausgaben bleibt alles beim Alten. Die Änderung betrifft nur unsere Nachrichtenseiten.

Schön und gut. Aber wieso das alles?

Die Betreuung und Pflege von sieben Internetseiten ist recht intensiv und frisst viele Ressourcen. Die wollen wir künftig anders einsetzen: Mit mehr Fokus auf den Interessen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die meisten Leserinnen und Leser kümmert kaum, auf welcher Seite sie lesen, denn auf den Inhalt kommt es an. Den wollen wir in den Fokus nehmen. Die Kraft, die wir bisher auf die Administration des Konstruktes aus sieben Seiten verwendet haben, soll und wird künftig in unsere Inhalte fließen und damit all unseren Kundinnen und Kunden einen merklichen Mehrwert bieten. Bleiben Sie neugierig und gespannt!

Sie haben Fragen, die hier nicht beantwortet wurden? Schreiben Sie uns an redaktion.online-bzv@funkemedien.de. Wir versuchen, schnellstmöglich zu antworten.

