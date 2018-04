Diese Tiere sind nach Trump, Hasselhoff und Co. benannt

So manches Tierchen trägt einen berühmten Namen. Hier ein paar illustre Beispiele für freiwillige und unfreiwillige Namensgeber. Die Motte Neopalpa donaldtrumpi etwa. So nannte der kanadische Insektenforscher Vazrick Nazari die von ihm entdeckte Mottenart. Gelblich-weiße Schuppen auf dem Kopf der Motte erinnerten den Biologen an Donald Trumps Frisur.

Foto: Handout / dpa