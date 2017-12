Wasserschaden an der Deutschen Oper - Vorstellungen abgesagt

Berlin Nach einem Wasserschaden an der Deutschen Oper in Berlin sind mehrere Vorstellungen abgesagt worden. Die Bühne war gestern von einer defekten Sprinkleranlage unter Wasser gesetzt worden. Auch heute Nachmittag gab es noch Beeinträchtigungen an der Beleuchtungstechnik sowie der Kommunikations- und der Datentechnik. Heute entfielen zwei Vorstellungen des Balletts "Der Nussknacker". Morgen entfällt die Oper "Der Barbier von Sevilla" und übermorgen eine Aufführung der Ballettschule am Staatsballett. Über weitere Vorstellungen müsse immer wieder neu entschieden werden.

