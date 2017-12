Besitzerin findet mutmaßlichen Autoknacker hinterm Steuer

Bochum Ein mutmaßlicher Autoknacker ist in Bochum hinter dem Steuer des Autos eingeschlafen, in das er eingebrochen war. Die Besitzerin fand den Mann tief und fest schlafend, als sie losfahren wollte. Er hatte einen Alkoholwert von 1,9 Promille. In dem Auto waren einige Kabel unterhalb des Lenkrades herausgerissen. Dann hatte den 23 Jahre alten Mann offenbar die Müdigkeit überwältigt. Bei der Vernehmung behauptete er, keine Ahnung zu haben, wie er nach dem Besuch einer Bochumer Diskothek in den Wagen gelangt sei.

