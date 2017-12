240 Tote durch Taifun

Im Süden der Philippinen hinterließ er eine Schneise der Verwüstung: Der Taifun „Tembin“ hat am Weihnachtswochenende schwere Zerstörungen in Südostasien angerichtet und mindestens 240 Menschen den Tod gebracht. Der Tropensturm war am Freitag auf der Inselgruppe Mindanao auf Land getroffen. Dann zog...