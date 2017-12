Bus überrollt Fußgänger in Moskau

Viele Moskauer dachten in der ersten Schrecksekunde an einen Anschlag – doch die Polizei geht bei einem schweren Busunglück mit vier Toten und einem Dutzend Verletzten von einem Unfall aus. Mitten im dichten Verkehr fuhr ein Linienbus am Montag die Treppe zu einer Unterführung hinunter und...