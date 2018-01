Zwei Tote durch Silvester-Böller in Brandenburg

Zwei Männer sind in Brandenburg in der Silvesternacht durch Böller ums Leben gekommen. Ein 35 Jahre alter Mann starb in Gusow-Platkow (Märkisch-Oderland), als er Knaller zündete, wie Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, sagte. Trotz sofortiger Erster Hilfe erlag der Mann...