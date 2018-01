BBC interviewt die Queen - geistig fit, etwas forsch und viele "Mhms"

London Die britische Königin Elizabeth II. hat einen trockenen Humor und kann durchaus auch mal auch forsch sein. Das hat sie in einem ihrer äußerst seltenen Interviews gezeigt. Der Sender BBC durfte anlässlich ihres 65. Krönungsjubiläums ein Gespräch mit der 91-Jährigen führen. Sie verriet in der Dokumentation "The Coronation" zum Beispiel, wie unbequem eine Krone sei. Man müsse den Kopf beim Ablesen von Texten still halten und dürfe nicht nach unten schauen. "Sonst kann man sich den Hals brechen und die Krone fällt herunter", so die Queen. Die 91-Jährige wirkte geistig fit.

