US-Horrorhaus: Eltern weisen Foltervorwürfe zurück

Ein Ehepaar in Kalifornien soll seine 13 Kinder unter grausamen Bedingungen über Monate gefangen gehalten haben. Einer 17-Jährigen war am Sonntag in der Nähe von Los Angeles die Flucht gelungen. Das Mädchen habe die Polizei informiert. Foto: Riverside County Sheriff's Depar / dpa