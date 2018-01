Das ist Prinz William, Duke of Cambridge

Stolz tragen die Eltern Prinz Charles und Prinzessin Diana ihren Erstgeborenen, Prinz William, Duke of Cambridge, aus dem Krankenhaus. Der britische Prinz erblickte am 21. Juni 1982 in London das Licht der Welt.

Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press